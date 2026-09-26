Hacker có thể điều khiển bán tải BYD Shark 6 từ xa?

Giám đốc Vận hành BYD Australia Stephen Collins cho biết hãng đang khẩn trương xem xét các cáo buộc liên quan đến việc truy cập trái phép từ xa vào một số chức năng điều khiển không trọng yếu của dòng bán tải BYD Shark 6.

BYD Australia đang tiến hành điều tra nội bộ sau khi chương trình Four Corners của đài ABC phát hiện một số lỗ hổng an ninh mạng trên mẫu bán tải BYD Shark 6.

Trong chương trình Four Corners, chuyên gia an ninh mạng Dan Hreszczuk cho biết ông đã dành khoảng 2 tuần nghiên cứu hệ thống của BYD Shark 6 trước khi có thể truy cập từ xa vào một số chức năng. Ông có thể theo dõi vị trí xe, khóa cửa, bật nhạc, điều khiển cần gạt nước và bật, tắt đèn pha khi xe đang di chuyển.

Chuyên gia này cũng có thể truy cập microphone để nghe lén cuộc gọi của tài xế. Cuộc thử nghiệm không cho phép truy cập vào các hệ thống quan trọng như phanh hay camera. Việc khai thác cũng đòi hỏi thời gian nghiên cứu và chuẩn bị, thay vì có thể thực hiện ngay lập tức.

Chuyên gia an ninh mạng Dan Hreszczuk cho biết ông đã có thể theo dõi vị trí xe, khóa cửa, bật nhạc, điều khiển cần gạt nước và bật, tắt đèn pha khi xe đang di chuyển, cũng như truy cập microphone để nghe lén cuộc gọi của tài xế.

Bên cạnh nguy cơ bị tấn công, chương trình cũng đặt câu hỏi về cách các hãng xe kết nối thu thập và bảo vệ dữ liệu khách hàng. Bộ trưởng đối lập phụ trách quốc phòng Australia James Paterson cho rằng cần có quy định rõ ràng về loại dữ liệu mà các hãng xe có thể thu thập, cách lưu trữ và thời điểm truyền dữ liệu.

BYD Australia cho biết dữ liệu cá nhân được tạo ra từ xe BYD tại Australia được lưu trữ trên các máy chủ tại nước này. Hãng đồng thời kêu gọi xây dựng một đạo luật riêng cho xe kết nối, với tiêu chuẩn rõ ràng và áp dụng bình đẳng cho tất cả thương hiệu.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về chính sách quyền riêng tư của BYD. Trước đây, hãng cho phép thu thập và sử dụng thông tin cho các hoạt động giám sát, bảo vệ tài sản và điều tra những hành vi bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không phù hợp.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về chính sách quyền riêng tư của BYD. Theo ABC, chính sách trước đây cho phép thu thập và sử dụng thông tin cho các hoạt động giám sát, bảo vệ tài sản và điều tra những hành vi bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không phù hợp. Chính sách này sau đó được thay thế bằng phiên bản giới hạn hơn, chủ yếu đề cập đến dữ liệu khách hàng truyền qua website thay vì phương tiện.