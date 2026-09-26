Phân Bón Cà Mau cùng nhà nông đi xa hơn trong bài toán canh tác bền vững

Ngày 24/9, tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp, chương trình tập huấn “Canh tác bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” được tổ chức với sự tham gia của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 50 bà con xã viên HTX Trường Thành. Phân Bón Cà Mau tham dự với vai trò đơn vị đồng hành của chương trình.

Ông Nguyễn Văn Khán - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển phát biểu tại chương trình.

Chương trình có sự hiện diện của ông Lê Văn Chấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp; ông Lý Hùng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, ông Erick Contreras - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BASF Việt Nam; về phía Phân Bón Cà Mau có ông Nguyễn Văn Khán - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cùng đại diện các đơn vị liên quan và bà con nông dân tại địa phương.

Canh tác bền vững cần một cách tiếp cận đồng bộ

Đối với cây lúa, hiệu quả cuối vụ không được quyết định bởi một yếu tố riêng lẻ. Giống, mật độ gieo sạ, dinh dưỡng, chế độ nước, quản lý sinh vật gây hại hay xử lý phụ phẩm đều là những phần việc liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất.

Vì vậy, nội dung tập huấn được xây dựng theo quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tập trung vào những vấn đề bà con đang trực tiếp xử lý trên đồng ruộng. Các chuyên đề về gieo sạ, bón phân, quản lý nước, phòng trừ sinh vật gây hại và quản lý rơm rạ sau thu hoạch được trình bày trong cùng một hệ thống, giúp người sản xuất có cái nhìn đầy đủ hơn về cách tổ chức một vụ lúa.

Người nông dân ĐBSCL đón mùa vụ thịnh vượng, bền vững với sản phẩm của Phân Bón Cà Mau.

Phần trao đổi trực tiếp với cán bộ kỹ thuật cũng được dành thời lượng đáng kể. Những câu hỏi phát sinh từ thực tế sản xuất tại hợp tác xã được thảo luận ngay tại chương trình, qua đó giúp bà con hiểu rõ hơn cách vận dụng các khuyến cáo kỹ thuật vào điều kiện canh tác tại địa phương.

Quản lý nước là một trong những nội dung được chú trọng. Kỹ thuật tưới khô ướt xen kẽ cùng thiết bị theo dõi mực nước AWD được giới thiệu nhằm hỗ trợ người trồng lúa chủ động hơn trong việc kiểm soát mực nước trên ruộng, phù hợp với yêu cầu sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Giải pháp chỉ có ý nghĩa khi áp dụng được vào sản xuất

Trong khuôn khổ chương trình, 4 thiết bị theo dõi mực nước AWD được trao cho 4 hợp tác xã. Đây là công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý mực nước trên đồng ruộng, phục vụ việc áp dụng các biện pháp tưới phù hợp trong quá trình canh tác. Việc lắp đặt sẽ được thực hiện theo lịch thời vụ của từng hợp tác xã, đồng thời bà con sẽ được hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại địa phương.

Đại diện các bên trao bảng tượng trưng thiết bị quản lý nước tưới ướt - khô xen kẽ (AWD) cho đại diện các hợp tác xã địa phương.

Hoạt động này tiếp nối chương trình trao 2 máy cuộn rơm hồi tháng 8, qua đó từng bước hoàn thiện chuỗi giải pháp canh tác bền vững. Máy cuộn rơm giải quyết bài toán phụ phẩm sau thu hoạch, giúp giảm áp lực xử lý rơm trên đồng và mở thêm cơ hội tận dụng nguồn tài nguyên này, thì 4 thiết bị theo dõi mực nước AWD được trao trong chương trình lần này lại hỗ trợ bà con chủ động quản lý nước ngay trong vụ mùa. Sự kết hợp giữa giải pháp canh tác và xử lý sau thu hoạch này cùng hướng đến mục tiêu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm phát thải và nâng cao tính bền vững của sản xuất lúa.

Phân Bón Cà Mau cùng nhà nông phá triển bền vững

Với lợi thế chuyên môn về dinh dưỡng cây trồng, Phân Bón Cà Mau xác định phân bón là một phần quan trọng nhưng không tách rời khỏi tổng thể quy trình canh tác. Hiệu quả sản xuất vì vậy cần được nhìn trên cả quá trình, thay vì chỉ ở riêng một công đoạn.

Đó cũng là lý do sự đồng hành của Phân Bón Cà Mau ngày càng được mở rộng theo hướng gắn chặt hơn với thực tế sản xuất. Bên cạnh giải pháp dinh dưỡng, doanh nghiệp tham gia các chương trình kỹ thuật, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan để bà con có thêm cơ sở áp dụng những phương pháp canh tác phù hợp.

Tại Đồng Tháp, sự đồng hành ấy được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể, có tính tiếp nối và bám sát nhu cầu của người trồng lúa. Khi dinh dưỡng, kỹ thuật canh tác và quản lý tài nguyên được xem xét trong cùng một bài toán, mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất có thêm cơ sở để đi cùng yêu cầu phát triển bền vững.

Với Phân Bón Cà Mau, đó cũng là cách doanh nghiệp tiếp tục hiện diện bên cạnh nhà nông: không chỉ trong từng mùa vụ, mà trong cả quá trình thay đổi cách sản xuất theo hướng hiệu quả, chủ động và bền vững hơn.