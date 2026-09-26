Tài sản của ông Mark Zuckerberg 'bốc hơi' gần 9 tỷ USD trong một ngày

Forbes cho biết tài sản ròng ước tính của Mark Zuckerberg giảm 8,9 tỷ USD trong ngày 25/9, xuống còn 257,5 tỷ USD tính đến 14h30 giờ miền Đông Mỹ (tức 1h30 sáng 26/9 giờ Việt Nam). Mức giảm tài sản diễn ra khi cổ phiếu Meta Platforms giảm khoảng 4%, xuống 749,26 USD/cổ phiếu.

Bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, ông Zuckerberg từ vị trí thứ tư vào cuối ngày trước đó xuống vị trí thứ sáu. Tài sản ròng của ông Zuckerberg thấp hơn ông Sergey Brin, đồng sáng lập Google (259,9 tỷ USD), và ông Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies (275,9 tỷ USD).

Trong khi đó, CEO Tesla Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng khoảng 929 tỷ USD.

Khoản giảm gần 9 tỷ USD của ông Zuckerberg là mức giảm tài sản ròng lớn nhất trong ngày 25/9, cao hơn mức giảm 1,6 tỷ USD của tỷ phú Larry Ellison.

Phần lớn tài sản của ông Mark Zuckerberg gắn với lượng cổ phiếu ông sở hữu tại Meta, vì vậy những biến động lớn của giá cổ phiếu công ty có thể khiến tài sản ròng của tỷ phú Mỹ tăng hoặc giảm hàng tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch.

Hồ sơ Meta gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết, tính đến ngày 1/4/2026, ông Mark Zuckerberg nắm khoảng 13% cổ phần Meta với hơn 341,8 triệu cổ phiếu loại B và khoảng 639.000 cổ phiếu loại A.

Tỷ phú Mark Zuckerberg. Ảnh: Facebook/@Mark Zuckerberg (tài khoản Facebook của ông Zuckerberg)

Forbes cho biết cổ phiếu Meta giảm ngày 25/9 sau khi Goldman Sachs đưa ra những đánh giá thận trọng về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Goldman Sachs, các tập đoàn công nghệ vận hành hạ tầng điện toán quy mô siêu lớn, trong đó có Meta, có thể cần tạo ra khoảng 300 tỷ USD doanh thu từ AI mỗi năm để đạt điểm hòa vốn đối với các khoản đầu tư này. Để đạt mức lợi nhuận đáng kể, doanh thu AI hàng năm của nhóm doanh nghiệp này có thể phải tiến tới khoảng 1.000 tỷ USD. Cảnh báo này đã khiến giới đầu tư lo ngại, Forbes nhận định.

Trước phiên giảm ngày 25/9, cổ phiếu Meta đã trải qua một tháng tăng nhờ sự đón nhận của thị trường đối với “Muse”, trợ lý AI cá nhân được công ty tung ra đầu tháng 9.

Reuters cho biết Muse cho phép người dùng yêu cầu AI thực hiện các tác vụ như gửi email, đặt chuyến đi và thực hiện giao dịch. Chỉ trong 12 ngày đầu tiên ra mắt, ứng dụng đạt khoảng 2,8 triệu lượt tải và vượt ChatGPT để đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store và Google Play tại Mỹ và Canada.

Sự quan tâm mà người dùng dành cho Muse đã góp phần đẩy cổ phiếu Meta tăng hơn 20% sau khi ứng dụng được ra mắt. Riêng phiên 21/9, giá cổ phiếu tăng hơn 11%, làm vốn hóa Meta tăng gần 200 tỷ USD.

Meta là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, sở hữu các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin như Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger, phục vụ hơn 3 tỷ người dùng trên toàn cầu.

Công ty được thành lập vào tháng 2/2004 với tên gọi ban đầu là Facebook và đổi tên thành Meta từ năm 2021.

Ông Mark Zuckerberg, sinh năm 1984, là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Meta. Ông chịu trách nhiệm định hướng chiến lược tổng thể, chiến lược sản phẩm, đồng thời trực tiếp dẫn dắt việc phát triển các dịch vụ, công nghệ cốt lõi và hạ tầng của Meta. Ông Zuckerberg từng theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Harvard trước khi rời trường để tập trung phát triển Facebook và chuyển công ty tới California.

Trong những năm gần đây, ông Zuckerberg đặt AI vào vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược của Meta, song song với các khoản đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng điện toán.