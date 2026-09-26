Đồng Tháp: 28 dự án tranh tài tại Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp

Ban Tổ chức trao thư cảm ơn các thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, khuyến khích, hỗ trợ những ý tưởng, dự án có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng vào thực tiễn; đồng thời, tạo môi trường để các cá nhân, nhóm khởi nghiệp giao lưu, kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ, từng bước hoàn thiện và phát triển dự án.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 147 dự án, ý tưởng của các cá nhân, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh, trên nhiều lĩnh vực. Qua vòng sơ khảo, 28 dự án tiêu biểu được lựa chọn tham gia Vòng bán kết.

Tại Vòng sơ khảo, các dự án chủ yếu được đánh giá thông qua hồ sơ, thì ở Vòng bán kết, các tác giả trực tiếp giới thiệu sản phẩm, mô hình, thuyết trình về dự án và trả lời câu hỏi, phản biện trước Ban Giám khảo.

Tác giả thuyết trình sản phẩm và trả lời câu hỏi, phản biện trước Ban Giám khảo.

Vòng bán kết diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9. Bên cạnh cơ hội tranh tài, các tác giả, nhóm tác giả còn có dịp tiếp nhận những góp ý chuyên môn, hoàn thiện sản phẩm, mô hình và mở rộng kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác và các nguồn lực hỗ trợ.