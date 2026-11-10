Về thương...

Tháng Mười vướng thu vào quê kiểng

em ra bến đợi mùa sang

dòng sông ngái ngủ quên xuôi biển

người ấy bây chừ chắc vẫn đang...

Tháng Mười mây trời nấn ná quá

đồng chiêm sắc rạ óng mơ mòng

giấc xế chập chờn loang đốm lá

vòng vèo cơn mơ trong

Chỉ tờ lịch trên tường lật đật

chờ bàn tay hơi hướm ủ trôi ngày

có se lạnh mơ hồ như gái nghén

khe khẽ về đêm nay

Ừ nhỉ câu thơ lở dở

mỉm cười ngăn nắp vô thinh

chén trà mạn dậy hương đắng ngọt

dềnh dang thương ngày tháng, thương mình...