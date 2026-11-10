Về thương...
VHXQ - Về đâu con gió heo may ơitiếng lá vườn xưa reo cành đã tạnhmẹ nhóm lửa chiều đun sôi vạt nắngngọn khói đằm tay tạ lỗi người
Tháng Mười vướng thu vào quê kiểng
em ra bến đợi mùa sang
dòng sông ngái ngủ quên xuôi biển
người ấy bây chừ chắc vẫn đang...
Tháng Mười mây trời nấn ná quá
đồng chiêm sắc rạ óng mơ mòng
giấc xế chập chờn loang đốm lá
vòng vèo cơn mơ trong
Chỉ tờ lịch trên tường lật đật
chờ bàn tay hơi hướm ủ trôi ngày
có se lạnh mơ hồ như gái nghén
khe khẽ về đêm nay
Ừ nhỉ câu thơ lở dở
mỉm cười ngăn nắp vô thinh
chén trà mạn dậy hương đắng ngọt
dềnh dang thương ngày tháng, thương mình...