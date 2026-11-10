Hội chợ 'Sắc thu Quảng Ninh 2026': 200 gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền kết nối với du lịch

Sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 15/11 với quy mô 200 gian hàng cùng nhiều hoạt động đặc sắc gắn với xúc tiến, quảng bá du lịch. OCOP là tên chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn mỗi xã, phường một sản phẩm.

Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), là sự kiện nằm trong 10 hoạt động trọng tâm mà thành phố tổ chức để chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Chuỗi hoạt động này kéo dài từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11.

Sự kiện cũng góp phần thực hiện chủ trương kích cầu tiêu dùng, gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và phong trào "Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Quảng Ninh".

Hội chợ có 200 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trong và ngoài thành phố.

Cơ cấu gian hàng như: 119 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP (Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm") và sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường, đặc khu), 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế; 5 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 3 tỉnh Bắc Lào; 16 gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm, dịch vụ du lịch; 10 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền.

Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực Quảng Ninh diễn ra dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh tư liệu: Thanh Vân - TTXVN)

Điểm mới của "Sắc thu Quảng Ninh 2026" là gắn hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch. Ban Tổ chức đã đẩy mạnh truyền thông về hội chợ tới các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và du khách trong, ngoài nước, đồng thời phát hành ấn phẩm giới thiệu song ngữ Việt - Anh.

Ban Tổ chức cũng phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng tour tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại hội chợ. Các doanh nghiệp được khuyến khích đưa điểm du lịch ở tầng 1 Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm vào chương trình tham quan thành phố. Tại các gian hàng du lịch, du khách có thể tìm hiểu tour, tuyến, dịch vụ lưu trú cùng nhiều sản phẩm và điểm đến đặc sắc của Quảng Ninh.

Điểm mới của "Sắc thu Quảng Ninh 2026" là gắn hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch (Ảnh: TTXVN phát )

Hội chợ còn có các nhà sáng tạo nội dung (KOC) livestream giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại gian hàng trên TikTok và Facebook. Qua đó, hình ảnh hội chợ, sản phẩm OCOP và du lịch Quảng Ninh đến được với nhiều người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế hơn.

Hội chợ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiêu thụ thêm sản phẩm. Sự kiện cũng góp phần kết nối sản phẩm địa phương với dịch vụ và điểm đến, lan tỏa thương hiệu và sức hấp dẫn của thành phố Quảng Ninh.

Nằm trong chuỗi các sự kiện là chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) với khoảng 1.000 người tham dự sẽ diễn ra vào ngày 14/11, ngay tại Cung Quy hoạch.