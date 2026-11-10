Vĩnh Long: Lễ khởi công tái thiết chánh điện chùa An Thạnh - xã Trung Hiệp

Sái tịnh đàn tràng

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có chư vị Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì trú xứ trong và ngoài tỉnh; đại diện chánh quyền các cấp và thiện tín Phật tử cùng đồng bào địa phương.

Trước đó, ngày 9-11, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã niêm hương bạch Phật, khai kinh và trì tụng kinh chú, kỳ siêu hương linh tiền hiền Dương Văn Hừng siêu sanh thoát hóa về tịnh cảnh thiện giới; kỳ nguyện công trình tái thiết đại hùng bảo điện hoàn thành tốt đẹp.

Sau thời kinh nơi chánh điện, chư tôn đức cử hành nghi thức đặt đá tái thiết, sái tịnh đàn tràng và đặt viên đá đầu tiên cho việc khởi công xây dựng công trình.

Chùa An Thạnh tọa lạc tại ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, được kiến tạo từ năm 1930, khởi nguồn từ tấm lòng kính tin Tam bảo của gia đình cư sĩ Dương Văn Hừng và Phan Thị Dần. Năm 1932, công trình xây dựng hoàn thành, gia đình cung thỉnh Hòa thượng Thích Pháp Thân về trụ trì, hướng dẫn đồng bào tu tập.

Đến năm 1944, do tình hình chiến tranh ngày càng khốc liệt, Hòa thượng Thích Pháp Thân trở về chùa Hội Linh - Cần Thơ. Từ đó, chùa An Thạnh được các cư sĩ địa phương gìn giữ, chăm sóc và duy trì hoạt động tín ngưỡng qua nhiều năm tháng.

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ truyền thống

Năm 2006, chùa được Ban Đại diện Phật giáo huyện Vũng Liêm cũ tiếp nhận. Trải qua các đời trụ trì: Đại đức Thích Thiện Đạo (2006-2010); Đại đức Thích Nhật Hạnh (2010-2018), ngôi già-lam tiếp tục được gìn giữ và tôn tạo.

Đặc biệt, năm 2018, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Hoằng pháp, Phó ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long giao nhiệm vụ trụ trì chùa An Thạnh.

Năm 2019, Thượng tọa trụ trì vận động Phật tử xây dựng Tam quan và tường rào. Năm 2020, xây dựng nhà bếp để phục vụ cho các Đại lễ và khóa tu tại chùa; năm 2022, chùa được UBND tỉnh Vĩnh Long chính thức giao hơn 1.200m² đất để phục vụ công trình tôn giáo, tạo tiền đề quan trọng cho việc ổn định và phát triển các hoạt động Phật sự.

Với chí nguyện kiến tạo một không gian trang nghiêm, thanh tịnh và khang trang, đáp ứng nhu cầu tu tập và sinh hoạt của đại chúng, Thượng tọa Thích Thiện Duyên đã phát đại nguyện khởi công tái thiết ngôi phạm vũ.