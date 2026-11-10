Tuồng - Chèo - Cải lương hội tụ trong 'Đại tiệc Tam Sắc'

Việc Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trên một sân khấu mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật đa sắc thái, nơi mỗi loại hình được giới thiệu qua những trích đoạn, tiết mục đặc sắc và phong cách biểu diễn riêng.

Từ vẻ đẹp hào sảng, ước lệ của Tuồng; nét duyên dáng, trữ tình của Chèo; đến chất tự sự, giàu cảm xúc của Cải lương - ba dòng sân khấu tạo nên bức tranh đa dạng về nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.

Đại tiệc Tam Sắc quy tụ 3 loại hình sân khấu truyền thống Tuồng - Chèo - Cải lương. Ảnh minh họa: Sân khấu truyền thống

Đặc biệt, chương trình được tổ chức trong không gian Nhập Cung - nơi khán giả không chỉ đến xem một buổi biểu diễn, mà còn được nhập vai bước vào hành trình trải nghiệm văn hóa, gặp gỡ nghệ sĩ và tiếp cận nghệ thuật truyền thống trong một cách thức gần gũi hơn.

Chương trình nhằm tạo nên một điểm hẹn để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, có cơ hội cùng lúc khám phá những sắc màu khác nhau của sân khấu truyền thống; đồng thời góp phần đưa những giá trị nghệ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần hơn với đời sống đương đại.

Chương trình diễn ra vào 18h30 - 20h các ngày 21/11 và 24/11, tại Rạp Hồng Hà, 51 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong đó, chương trình ngày 21/11 sẽ giới thiệu trích đoạn Đào Tam xuân đề cờ (Tuồng), Thị mầu lên chùa (Chèo), Cố sầu (Cải lương); ngày 24/11 sẽ gồm trích đoạn Đào Tam xuân đề cờ (Tuồng), Súy Vân giả dại (Chèo), An tư công chúa (Cải lương).