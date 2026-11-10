Khai mạc triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long'

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Đại biểu và khách mời tại khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phan Tuấn Long cho biết, cách đây 950 năm, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc, nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước hôm nay, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc.

Công chúng tham quan triển lãm

Theo ông Phan Tuấn Long, thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của đạo học Việt Nam.

“Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm cũng thể hiện mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại”, ông Phan Tuấn Long nhấn mạnh.

Du khách quốc tế tham quan triển lãm

Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” giới thiệu thông tin, hình ảnh về lịch sử thành lập Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục khoa cử Việt Nam, các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Thăng Long - Hà Nội từ năm 1076 - 2026.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên, Ninh Bình. Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, biểu trưng cho thành quả học tập, niềm tự hào của người thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội. Qua đó, triển lãm tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giá trị lịch sử và cảm nhận nghệ thuật đương đại.

Triển lãm diễn ra tại không gian bên hồ Hoàn Kiếm thể hiện mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng