Rộn rã ngày hội kết đoàn trên khắp mọi miền

Khi "ý Đảng hợp lòng dân" kiến tạo diện mạo mới

Tại thôn Tân Sỏi (xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh), ngày hội diễn ra trong niềm hân hoan của một cộng đồng dân cư giàu sức bật. Thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn Chiềng, Phú Bản, Sỏi và Tân Mải, hiện có 596 hộ với 2.285 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng chung sống.

Sự gắn kết bền chặt đã giúp kinh tế địa phương đạt bước tăng trưởng ấn tượng: tổng giá trị sản xuất năm 2026 ước đạt 139 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm. Toàn thôn có 578 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Người dân thôn Tân Sỏi, xã Yên Thế biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. ﻿Ảnh: baobacninhtv.vn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải nhấn mạnh: tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của mỗi người dân chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Niềm vui ngày hội càng thêm trọn vẹn khi đoàn đại biểu thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo với mức 100 triệu đồng mỗi hộ, giúp các gia đình sớm an cư lạc nghiệp.

Sức mạnh đồng thuận ấy tiếp tục bừng sáng tại Tổ dân phố 1 (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, 773 hộ dân nơi đây đã chứng minh tinh thần tự quản đáng khâm phục.

Từ nguồn xã hội hóa hơn 1,257 tỷ đồng do nhân dân tự nguyện đóng góp, tổ dân phố đã mở đường Lê Chân, xây dựng công viên cây xanh, lát vỉa hè đường Trần Phú và chỉnh trang nhà văn hóa. Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo và đạt tỷ lệ gia đình văn hóa 98,5%.

Chung vui cùng nhân dân Bỉm Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương tinh thần trách nhiệm cộng đồng và khẳng định: đại đoàn kết là giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc, kết tinh từ niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm.

Ông nhấn mạnh đội ngũ cán bộ cơ sở cần thực hiện tốt phương châm "3 cùng" (cùng nghe, cùng bàn, cùng làm) và thấm nhuần bài học "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" để lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: quochoi.vn

Tại Hải Phòng, tinh thần đoàn kết được nâng tầm bằng nếp sống văn minh và ứng dụng công nghệ. Tổ dân phố Hà Đỗ (phường An Phong) với 1.151 hộ dân đạt thu nhập bình quân 90 triệu đồng/người/năm, đi đầu triển khai nền tảng "Mặt trận số 24/7", ra mắt thư viện số và khánh thành phòng tư vấn tâm lý học đường.

Trong khi đó, tại thôn Du Kỳ (xã Hà Bắc), bà con đã tổ chức 22 đợt ra quân bảo vệ môi trường và trao tặng các sổ an sinh trợ cấp hàng tháng cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không khí gắn kết tương tự cũng lan tỏa tại Tổ dân phố Minh Khai (phường Bạch Đằng) khi người dân cùng sum vầy bên bữa cơm Đại đoàn kết ấm áp, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ngọn lửa đoàn kết tỏa sáng rực rỡ nơi buôn làng Tây Nguyên và dải đất miền Trung. Tại làng Têng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), ngày hội rộn rã trong tiếng cồng chiêng và điệu múa xoang truyền thống. 360 hộ dân với gần 1.500 đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây không chỉ giữ vững an ninh trật tự mà còn phát triển kinh tế vườn đồi, duy trì nghề đan lát và tạc tượng dân gian.

Đến chung vui cùng nhân dân làng Têng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị bà con chủ động đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để nâng cao giá trị sản phẩm và vươn lên thoát nghèo bền vững. Dịp này, tỉnh Gia Lai đã trao hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ ông A Phê và ông Ayik. Tinh thần vì cộng đồng tiếp tục được khẳng định tại làng Ia Jol (xã Ia Le, Gia Lai) khi 17 hộ dân thuộc 9 dân tộc anh em tự nguyện hiến 1.700m² đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà cho người dân làng Têng. Ảnh: Mặt trận

Ngược lên Thái Nguyên, tại thôn Nà Nưa (xã Cường Lợi), 170 hộ thuộc 6 dân tộc anh em đã đoàn kết đóng góp 450 ngày công vệ sinh đường làng và 32 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách. Còn tại xóm Đuổm (xã Phú Lương), ngày hội diễn ra tưng bừng với những trận thi đấu bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Xuôi về vùng biển Thuận An (thành phố Huế), ngày hội tại tổ dân phố Hải Tiến mang đậm sắc màu đặc trưng của nghề biển. Với 850 hộ dân gắn bó cùng 88 tàu thuyền khai thác thủy sản và 59 hộ nuôi cá lồng bè trên phá Tam Giang, ngày hội tiếp thêm niềm tin để ngư dân vững tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế.

Còn tại tổ dân phố Dưỡng Mong (phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), truyền thống văn hóa đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt hơn 1.050 hộ dân cùng chung sống đoàn kết sau đợt sáp nhập hành chính.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Mặt trận

Mạch nguồn nhân ái: "Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Nét đẹp nhân văn sâu sắc xuyên suốt ngày hội trên cả nước là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế. Tại khu phố Phước Tấn (phường Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh), ngày hội diễn ra ấm áp với hình ảnh 20 mâm cơm nghĩa tình. Thực hiện phương châm "An ninh, an toàn, an sinh và an dân", khu phố đã vận động nguồn lực hơn 207 triệu đồng chăm lo cho 1.050 trường hợp khó khăn, duy trì không gian xanh và bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Nghĩa đồng bào ấy tiếp tục lan tỏa khắp các tỉnh thành Tây Nam Bộ. Tại thành phố Cần Thơ, ngày hội ở liên ấp Âu Thọ A và Âu Thọ B (xã Vĩnh Hải) với hơn 60% dân số là đồng bào Khmer và Hoa đã trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cùng các suất học bổng vượt khó cho học sinh nghèo.

Tại khóm Tân Hưng (phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau), người dân tích cực cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế để xóa trắng hộ nghèo, đưa thu nhập nhiều hộ đạt từ 100 đến 300 triệu đồng/năm. Trong khi đó, Khóm 3 (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) duy trì 99,1% gia đình văn hóa, không còn hộ nghèo và tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số".

Nơi biên cương Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), niềm vui nhân lên gấp bội khi 2 căn nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng góp ngày công được bàn giao cho gia đình bà H Bdia Bkrông và ông Y Căn Na Đy Hra. Mỗi mái ấm được dựng lên là một điểm tựa vững vàng, góp phần củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng thêm ý nghĩa khi được các địa phương tổ chức gắn liền với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh kết nối cộng đồng qua từng công trình dân sinh tự nguyện, từng căn nhà tình nghĩa trao tay, từng bữa cơm đoàn viên và tinh thần sẻ chia lúc khó khăn.

Ngày hội đã thắp sáng niềm tin và trách nhiệm công dân. Khi sức mạnh của lòng dân được khơi dậy và quy tụ thành một khối thống nhất, mỗi khu dân cư sẽ trở thành một pháo đài vững chắc, tạo nền tảng vững vàng đưa đất nước tự tin tiến bước trên con đường phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.