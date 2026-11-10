Nghìn ánh đèn đánh thức mùa hoa Tết ở Gia Lai

Khi màn đêm buông xuống, những vườn hoa cúc tại làng Kiên Long, xã Bình An, tỉnh Gia Lai lại rực sáng bởi hàng nghìn bóng đèn. Đây là kỹ thuật được người trồng hoa áp dụng nhằm kéo dài thời gian chiếu sáng, hạn chế cây hình thành nụ và nở sớm, qua đó chủ động điều chỉnh thời điểm hoa nở, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán. Hệ thống đèn thường được bật từ 19 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Bên cạnh việc đầu tư chiếu sáng, người nông dân còn tỉ mỉ chăm sóc, tạo dáng từng chậu hoa, kỳ vọng một vụ mùa thuận lợi. Hoa cúc vàng là một trong những loài hoa được ưa chuộng trong dịp Tết nguyên đán, góp phần tô điểm không gian đón năm mới của người Việt./.