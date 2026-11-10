Tái hiện hành trình 950 năm đạo học Việt Nam bên hồ Hoàn Kiếm

Du khách quốc tế tham quan triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long”, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông năm 1076, Quốc Tử Giám là dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng của nền đạo học dân tộc, kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội.

Theo ông Long, việc tổ chức triển lãm bên hồ Hoàn Kiếm nhằm đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để những giá trị lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích mà còn hiện diện trong đời sống đương đại.

Điểm đáng chú ý của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên. Gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, hình tượng ngựa biểu trưng cho thành quả học tập, niềm tự hào của người thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội.

Sự hiện diện của các tác phẩm tạo sự kết nối giữa nghề thủ công truyền thống với nghệ thuật sắp đặt đương đại.

Thông qua nội dung trưng bày và các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm kể lại hành trình gần 1.000 năm của Quốc Tử Giám, từ dấu mốc thành lập năm 1076 đến vị thế biểu tượng của nền giáo dục và đạo học Việt Nam. Những giá trị Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín cùng truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài tiếp tục là di sản tinh thần được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.

Không gian bên hồ Hoàn Kiếm cũng mở ra cơ hội để người dân, du khách tiếp cận câu chuyện về lịch sử giáo dục dân tộc ngay giữa trung tâm Thủ đô.