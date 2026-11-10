Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam trên cả nước

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Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tạo nên không khí hưởng ứng sôi nổi từ Bắc vào Nam.

Năm 2026 cũng đánh dấu mốc lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức quy mô toàn quốc. Sự kiện này gắn liền với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) – thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tư tưởng soi đường cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.

Tính đến ngày 5/11, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật: 282 sự kiện; Thể dục, thể thao: 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm: 85 sự kiện). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên cả nước, hàng loạt hoạt động nghệ thuật, trình diễn di sản, triển lãm và trải nghiệm văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra, tạo nên không khí sôi động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Trong buổi sáng, người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21-24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền-Hàng Khay.

Điểm nhấn vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20h00, do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Không chỉ có Hà Nội, nhiều địa phương cũng đang khẩn trương chuẩn bị những chương trình mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền, tạo nên bức tranh đa sắc của ngày hội trên phạm vi toàn quốc.

Tại Ninh Bình, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư dự kiến tổ chức Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 21 đến 27/11. Cùng thời gian, các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản được triển khai. Ngày 21/11, Bảo tàng Ninh Bình dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật.

Trong khi đó, Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22–23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản với các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23/11.

Tại Quảng Ninh, Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc diễn ra ngày 15/11, tiếp đó là chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử vào ngày 20/11.

Cao Bằng dự kiến tổ chức các chương trình nghệ thuật mang sắc màu văn hóa dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực trong tháng 11. Trong khi đó, Lạng Sơn có chương trình trình diễn di sản Xứ Lạng vào tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24/11.

Ở khu vực miền Trung , các chương trình tiếp tục tập trung vào việc giới thiệu di sản đặc trưng, kết hợp trình diễn nghệ thuật với hoạt động trải nghiệm.

Lan tỏa sắc màu di sản cố đô qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm truyền thống đặc sắc

Tại thành phố Huế, chuỗi hoạt động ngày 22–24/11 đưa khán giả đến với các chương trình “Tình khúc Huế,” nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Công chúng còn có thể tham quan triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Tại Ninh Bình, không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ đón khách tham quan Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản; Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa ngày 18/11; tiếp đó là Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 20 đến 23/11 tại phường Kon Tum. Các hoạt động cồng chiêng, lễ hội đường phố và giới thiệu nghề truyền thống sẽ tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc cộng đồng các dân tộc.

Tại Gia Lai, chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng dự kiến được tổ chức trong tháng 11. Từ ngày 20 đến 30/11, Bảo tàng Pleiku sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản; riêng ngày 24/11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất Tây Nguyên.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Ngày Văn hóa Việt Nam được hưởng ứng bằng những hoạt động gắn với đời sống cộng đồng, lễ hội truyền thống và bản sắc văn hóa sông nước.

An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng các dân tộc.

An Giang rộn ràng chuẩn bị Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, nơi hội tụ sắc màu văn hóa và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Tại Đồng Tháp, chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, người dân và du khách còn có cơ hội tham gia những hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, khám phá văn hóa ẩm thực và tìm hiểu các không gian văn hóa đọc.

Trong khi đó, thành phố Cần Thơ dự kiến công diễn chương trình “Tiếng Hò Sông Hậu” vào ngày 24/11, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Những chương trình này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống cư dân vùng sông nước.

Cùng với các trung tâm văn hóa lớn, nhiều địa phương khác cũng chủ động xây dựng chương trình hưởng ứng, bảo đảm Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng.

Tại Tây Ninh, Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I dự kiến diễn ra ngày 20/11, kết hợp với các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm và thể thao dân tộc. Đây là dịp nhìn lại những kết quả trong công tác xây dựng, phát triển văn hóa, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi về định hướng phát huy nguồn lực văn hóa địa phương trong giai đoạn mới.

Tại Đắk Lắk, địa phương đang hoàn thiện kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa, đồng thời phối hợp xây dựng các hoạt động hưởng ứng tại xã, phường. Các chương trình được định hướng theo hướng gần gũi, thiết thực, chú trọng dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Việc đưa các hoạt động về cơ sở không chỉ mở rộng không gian tổ chức ngày hội mà còn tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa ngay trong cộng đồng mình.