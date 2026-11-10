Phố cổ Hà Nội đón công chúng tại 10 không gian di sản

Trình diễn chế tác đồ chơi dân gian tại một không gian trưng bày di sản ở phố cổ Hà Nội

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Các chương trình diễn ra tại nhiều địa chỉ trong khu phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm, kết hợp trưng bày hiện vật với trình diễn kỹ thuật, giao lưu nghệ nhân và thực hành nghề.

Từ thú chơi thanh nhã đến nghệ thuật tuồng

Tại Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” diễn ra từ ngày 10 đến 30/11.

Một góc không gian Ngôi nhà di sản tại số 87 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Những chiếc lồng cu gáy, cây bonsai, bộ ấm chén và trà cụ gốm Việt gợi lại các thú chơi từng hiện diện trong đời sống người Hà Nội.

Khách tham quan có thể tìm hiểu cách thưởng trà, thưởng ngoạn cây cảnh và giao lưu về thú chơi lồng cu gáy.

Ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?” đã khai mạc ngày 3/11.

Qua phục trang, đạo cụ, hóa trang và âm nhạc, công chúng có thể tìm hiểu cách nghệ sĩ xây dựng nhân vật trên sân khấu tuồng. Chương trình còn có các buổi biểu diễn, thực hành sáng tạo và giao lưu với nghệ sĩ.

Cũng từ ngày 3/11, trưng bày “Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, kể lại hành trình nghề thủ công từ làng quê về Thăng Long – Kẻ Chợ.

Hai điểm nhấn là sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá.

Xem nghệ nhân trình diễn, thử làm sản phẩm thủ công

Tại đình Kim Ngân, số 42–44 Hàng Bạc, không gian “Dòng chảy bách nghệ” giới thiệu ba nghề thủ công gồm đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh), chế tác sừng Đô Hai (Ninh Bình) và làm gốm Bát Tràng (Hà Nội).

Bên cạnh các phần trình diễn kỹ thuật, khách tham quan có thể trực tiếp tô gốm để làm quen với một công đoạn trang trí sản phẩm.

Từ ngày 6 đến 30/11, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm giới thiệu nghề thủ công làng Sơn Đồng. Tại đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm, công chúng có thể xem các sáng tác sơn mài của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát.

Đình Yên Thái, số 8 Tạm Thương, dành không gian giới thiệu nghề dệt và sản phẩm lụa truyền thống.

Ba điểm đến còn lại mang đến những trải nghiệm khác nhau. Di tích số 40 Lãn Ông tổ chức hoạt động trải nghiệm “Dược trà”.

Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ, số 28 Hàng Buồm, giới thiệu trưng bày “Nốt hương di sản”.

Tại đình Tú Thị, số 2 Yên Thái, khách tham quan có thể tìm hiểu nghề thêu qua các sản phẩm của nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng.

Các buổi tọa đàm, giao lưu và thực hành tại nhiều địa điểm giúp khách tham quan hiểu thêm về công việc phía sau mỗi sản phẩm.

Một buổi xem nghệ nhân thao tác hay tự tay tô gốm cũng là dịp để người xem hiểu vì sao những kỹ thuật ấy cần thời gian và sự kiên nhẫn để học và trao truyền.