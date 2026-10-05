Vận động đầu thú, mở đường hướng thiện

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Bắc Ninh vận động thành công Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Sơn, xã Trường Sơn) ra đầu thú. Sơn là đối tượng bị truy nã về tội “Đánh bạc”. Hơn 2 năm trước, sau khi phạm tội, đối tượng bỏ trốn và liên tục thay đổi nơi ở qua nhiều tỉnh, thành phố để trốn tránh lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra đã kiên trì xác minh, rà soát các mối quan hệ của Sơn để khoanh vùng, tìm cách tiếp cận. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng công an đã thuyết phục đối tượng tự nguyện trở về trình diện, bảo đảm an toàn và đúng pháp luật.

Công an phường Phù Khê tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Huy bị truy nã về tội trộm cắp tài sản ra đầu thú.

Khác với Nguyễn Hoàng Sơn, việc nắm bắt và giải tỏa kịp thời tâm lý đối tượng lại là yếu tố then chốt giúp vận động Lê Hồng Sơn (sinh năm 1998, trú tại thôn Yên Hòa, xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) ra đầu thú. Ngày 31/8, Công an phường Đồng Nguyên tiếp nhận trình báo về vụ đột nhập, trộm cắp 90 triệu đồng cùng một số nữ trang. Qua xác minh, lực lượng chức năng khoanh vùng nghi vấn đối với Lê Hồng Sơn. Do tâm lý lo sợ bị xử lý hình sự Sơn tìm cách lẩn trốn. Nắm bắt tâm lý này, cán bộ điều tra không chỉ tập trung củng cố chứng cứ mà trực tiếp giải thích, giúp đối tượng nhận thức rõ chính sách khoan hồng của pháp luật khi tự nguyện trình diện. Nhờ được giải tỏa áp lực tâm lý, Sơn đã chủ động đến Công an phường đầu thú, khai báo hành vi và giao nộp vật chứng liên quan, giúp vụ án sớm được làm rõ.

Cùng với công tác xác minh, truy tìm, việc vận động đầu thú còn được thực hiện linh hoạt thông qua các kênh gián tiếp. Trước đó, ngày 30/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố tiếp nhận Nguyễn Đăng Quân (sinh năm 1986, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) ra đầu thú. Quân là đối tượng bị truy nã về tội “Giả mạo trong công tác”. Sau khi bị khởi tố bị can, Quân bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở và cắt đứt liên lạc với gia đình. Do không thể tiếp cận trực tiếp, lực lượng chức năng một mặt rà soát tung tích, mặt khác kiên trì tác động qua người thân để vận động đối tượng. Nhận thức rõ việc lẩn trốn chỉ khiến bản thân đối mặt với hậu quả nặng nề hơn, Quân đã chủ động liên hệ với cơ quan công an ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ về kinh nghiệm công tác, Trung tá Hoàng Ngọc Anh, Đội trưởng Đội 3 (Phòng Cảnh sát hình sự - cán bộ dày dặn kinh nghiệm trong công tác vận động các đối tượng vi phạm trật tự xã hội ra đầu thú) cho biết, trong quá trình vận động đầu thú, cán bộ làm nhiệm vụ phải khéo léo kết hợp giữa lý và tình. Phương án tiếp cận cần linh hoạt theo từng hoàn cảnh và đặc điểm tâm lý của đối tượng. Đối với các đối tượng nguy hiểm, lực lượng chức năng vừa kiên trì, mềm mỏng thuyết phục, vừa thể hiện thái độ kiên quyết để buộc đối tượng hợp tác, tránh nguy cơ phát sinh thiệt hại. Với đối tượng trốn chạy qua nhiều địa phương, cán bộ phải tỉ mỉ rà soát từng mối quan hệ; người mới gây án còn hoang mang cần được tháo gỡ đúng nút thắt tâm lý; còn với kẻ chủ động cắt đứt liên lạc, việc duy trì các kênh tác động gián tiếp là yếu tố then chốt.

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã vận động gần 100 đối tượng phạm tội, bị truy nã ra đầu thú. Kết quả này góp phần nhanh chóng làm rõ vụ việc, thu hồi vật chứng, tài sản, tiết kiệm thời gian, công sức truy tìm, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.

Ra đầu thú tuy không được miễn trách nhiệm hình sự nhưng giúp người phạm tội chấm dứt cuộc sống lẩn trốn, chủ động đối diện với pháp luật để hưởng chính sách khoan hồng. Đồng thời, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng nhanh chóng thu thập chứng cứ, làm rõ vụ án. Để nâng cao hiệu quả công tác này, lực lượng công an các địa phương thường xuyên rà soát hồ sơ truy nã, cập nhật di biến động cư trú và các mối quan hệ của đối tượng. Ngay khi có thông tin mới, cán bộ điều tra kịp thời xác minh, phối hợp với những người có uy tín hoặc thân nhân để tuyên truyền, giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như hướng dẫn thủ tục trình diện.

Tại phường Phù Khê, công tác rà soát, quản lý địa bàn gắn với xác minh thông tin người bị truy nã được Công an phường chú trọng. Qua nắm tình hình, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1971), trú tại tổ dân phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, là người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã từ ngày 12/12/1997 về hành vi trộm cắp tài sản. Sau thời gian dài sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Huy trở về địa phương. Trên cơ sở thông tin xác minh, Công an phường Phù Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tuyên truyền, vận động Huy ra đầu thú. Khoảng 22 giờ ngày 31/3/2026, Huy đã đến Công an phường Phù Khê đầu thú.

Cùng với lực lượng công an, chính quyền cơ sở tích cực phát huy vai trò của gia đình, tổ dân phố và quần chúng Nhân dân trong việc cung cấp nguồn tin. Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung cụ thể như: Cơ quan tiếp nhận, thủ tục trình diện và các quy định về chính sách khoan hồng đối với người tự nguyện đầu thú. Khi gia đình nắm rõ pháp luật, việc vận động người thân trở về sẽ thuận lợi và thuyết phục hơn. Việc chủ động ra đầu thú không chỉ là quyết định đúng đắn để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, mà còn mở ra cơ hội sớm làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỗi.