Bên trong khu lưu trú miễn phí cho người nuôi bệnh nhân nặng ở Khánh Hòa

Sau một thời gian đi vào hoạt động, khu lưu trú miễn phí dành cho người chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BVĐK Khánh Hòa đã giúp hàng trăm gia đình bệnh nhân vơi bớt khó khăn.

Ngày 6/10, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ - Phó Giám đốc BVĐK Khánh Hòa chia sẻ, các thầy thuốc và bệnh viện luôn cố gắng hết sức có thể nhằm hỗ trợ người nhà bệnh nhân nặng. Những ngày chăm sóc người thân, họ có chỗ ở miễn phí cũng giúp bớt đi một khoản chi phí phải thuê nhà trọ, khách sạn...

Thực tế, khi một người phải nhập viện, nhất là bệnh nhân nặng, gia đình thường phải đối diện nhiều nỗi lo từ thuốc men, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, chỗ nghỉ ngơi cho người chăm sóc.

Khu lưu trú miễn phí được bố trí giường tầng chắc chắn. Ảnh: Đ.H.

Bên trong khu lưu trú miễn phí cho người nuôi bệnh nhân nặng tại BVĐK Khánh Hòa được thiết kế khang trang, sạch sẽ, nền lát gạch men bóng với nhiều tiện ích, gồm nhà vệ sinh, quạt mát, hệ thống điện chiếu sáng và 40 chiếc giường chắc chắn.

Lãnh đạo BVĐK Khánh Hòa động viên, thăm hỏi người ở khu lưu trú. Ảnh: Đ.H.

Đặc biệt, cạnh mỗi chiếc giường trong khu lưu trú, bố trí đầy đủ ổ cắm điện, một chiếc bàn nhỏ gọn giúp người nhà bệnh nhân thuận tiện trong quá trình cần sạc điện thoại, ăn uống.

Từ khi khánh thành (đầu tháng 7) đến nay, khu lưu trú luôn đón tiếp người nuôi bệnh nhân nặng chu đáo, sắp xếp giường nghỉ khoa học, đồng thời có bảng hướng dẫn chi tiết như: không gây mất trật tự, không tự ý đưa người ngoài vào khu lưu trú; không được hút thuốc, uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, sử dụng bếp ga… trong khu lưu trú; không mang vật dụng dễ cháy nổ vào khu lưu trú… Đặc biệt, cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế và người quản lý lưu trú.

Tại mỗi giường trong khu lưu trú miễn phí đều thiết kế kèm một bàn nhỏ để thuận tiện cho người nuôi bệnh. Ảnh: ĐH.

Cạnh mỗi giường đều có ổ cắm điện để người lưu trú có thể sạc điện thoại bất cứ lúc nào. Ảnh: ĐH.

Dù chưa đáp ứng được tất cả mong muốn, khu lưu trú miễn phí thực sự giúp nhiều thân nhân người bệnh có nơi nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe để sát cánh cùng người thân vượt qua những ngày tháng "chiến đấu" với bệnh tật.

Quạt mát được lắp đặt trong khu lưu trú. Ảnh: ĐH.

Sau nhiều ngày ở trong khu lưu trú miễn phí, sáng 6/10, anh Nguyễn Ngọc Thơm (xã Suối Hiệp, Khánh Hòa) xúc động cho biết, người thân anh bị bệnh phổi, phải điều trị dài ngày nên khi được sắp xếp cho ở trong khu lưu trú miễn phí thì rất cảm kích. Ở tại đây vừa thoải mái, sạch sẽ, vừa thuận tiện chăm sóc người thân.