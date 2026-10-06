Gần 20 tấn bánh kẹo được 'thay áo' thành hàng Hàn, Nhật, Thái

Ngày 6-10, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1992, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, Hà Nội) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Kho hàng bị phát hiện. Ảnh: ĐT

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Quang Đạt có hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn, có dấu hiệu vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Quy trình lột nhãn Việt rất thủ công. Ảnh: ĐT

Đáng chú ý, một số sản phẩm được thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước và đóng gói tại Việt Nam, nhưng bao bì lại thể hiện thông tin khiến người tiêu dùng có thể hiểu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia.

Và thay bằng nhãn "ngoại" qua hệ thống đóng gói thô sơ. Ảnh: ĐT

Ngày 18-9, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt tổ chức hoạt động và làm chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa là bánh, kẹo, nước uống đang được sản xuất, đóng gói, tập kết nhưng chưa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Rất nhiều bánh kẹo, vỏ bao bì được tập kết để đóng gói. Ảnh: ĐT

Số hàng bị tạm giữ gồm 2.175 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240kg bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm. Cơ quan chức năng cũng tạm giữ nhiều máy móc, vật tư phục vụ sản xuất, đóng gói, gồm 5 cân đồng hồ, 9 máy móc các loại, 393kg vỏ bao bì cùng sổ sách, tài liệu, máy tính và dữ liệu điện tử liên quan.

Đối tượng khai nhận không trực tiếp đóng gói mà nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Ảnh: ĐT

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Đạt không trực tiếp sản xuất bánh, kẹo từ nguyên liệu ban đầu mà đặt mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và một số hộ sản xuất bánh, kẹo tại khu vực La Phù (Hà Nội).

Sau khi thu mua, hàng được đưa về các địa điểm do Đạt quản lý để phân loại, đóng gói, hoàn thiện trước khi đưa ra thị trường. Đạt tự thiết kế mẫu mã, sau đó đặt sản xuất, in bao bì tại các cơ sở kinh doanh bao bì ở An Khánh.

Nhiều mặt hàng với vỏ bao bì được đối tượng tự tay thiết kế nhãn mác, hấp dẫn thị giác người tiêu dùng. Ảnh: ĐT

Theo cơ quan điều tra, đối với một số sản phẩm, Đạt tự xây dựng tên gọi, nhãn hiệu và tổ chức thiết kế, in trên bao bì những nội dung thể hiện hoặc khiến người tiêu dùng hiểu rằng hàng hóa được sản xuất, có nguồn gốc, xuất xứ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia. Trong khi đó, bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm thực tế được thu mua từ các nguồn trong nước và đóng gói, hoàn thiện tại Việt Nam.

Người lao động tự cắt bao bì, "thay áo" cho sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Ảnh: ĐT

Quá trình xác minh còn xác định Đạt mua bánh, kẹo, nước uống từ một số doanh nghiệp, cá nhân rồi san chia, gia công, đóng gói vào vỏ bao bì, thùng carton do Đạt đặt in hoặc mua trôi nổi trên thị trường. Bao bì sử dụng các thông tin, mã vạch sản phẩm khác với nguồn gốc ban đầu nhằm thay đổi thông tin về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Kết quả xác minh cho thấy mã vạch trên nhãn, bao bì là mã vạch sản phẩm nước ngoài.

Hàng hóa chất thành đống trong kho. Ảnh: ĐT

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quang Đạt phải chịu trách nhiệm đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ đối với thực phẩm là bánh, kẹo, nước uống, với 2.110 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 19,3 tấn, tổng trị giá hơn 1,12 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Quang Đạt về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.