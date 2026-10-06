Nâng chất lượng thi hành án dân sự từ việc trực tiếp kiểm sát tại hiện trường

Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục cưỡng chế tại hiện trường. Ảnh: VKS

Trong 23 vụ việc cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản do Phòng Thi hành án dân sự khu vực 13 tổ chức thi hành, có 21 vụ cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thi hành các nghĩa vụ có giá trị từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 6,5 tỉ đồng; 2 vụ cưỡng chế kê biên, xử lý các loại tài sản khác.

Một số vụ việc có giá trị nghĩa vụ thi hành án lớn như: Vụ ông L.T.B phải thi hành nghĩa vụ hơn 6,5 tỉ đồng; ông L.T.B và bà V.T.H.N phải thi hành nghĩa vụ hơn 2,3 tỉ đồng; ông L.M.Q phải thi hành nghĩa vụ hơn 1,6 tỉ đồng; ông N.M.C phải thi hành nghĩa vụ 924 triệu đồng và ông V.V.M phải thi hành nghĩa vụ hơn 850 triệu đồng...

Việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án dân sự nhằm kịp thời phát hiện, hạn chế sai sót, bảo đảm hoạt động cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Ảnh: VKS

Để bảo đảm việc cưỡng chế được thực hiện đúng quy định, Kiểm sát viên chủ động nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát căn cứ pháp lý, điều kiện thi hành án, tình trạng pháp lý của tài sản, kết quả xác minh tài sản và việc thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Tại hiện trường, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục cưỡng chế của Chấp hành viên và các thành phần tham gia, kịp thời phát hiện, hạn chế sai sót, bảo đảm hoạt động cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Cùng với công tác kiểm sát cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản, VKSND khu vực 13 chú trọng kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Điển hình, đơn vị đã phân công Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng trong vụ án sản xuất, buôn bán cà phê giả theo Quyết định thi hành án dân sự số 2854/QĐ-THADS ngày 13/11/2025 của cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Vật chứng tiêu hủy gồm: cà phê, hàng nghìn bì cà phê, thùng đựng cà phê và nhiều vật dụng liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả. Kiểm sát viên đã kiểm sát toàn bộ quá trình tiếp nhận, vận chuyển, kiểm đếm, đối chiếu số lượng, chủng loại vật chứng với hồ sơ thi hành án và quá trình tiêu hủy, bảo đảm vật chứng được xử lý đầy đủ, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục.

Thông qua việc tăng cường kiểm sát trực tiếp tại hiện trường, chủ động nghiên cứu hồ sơ và phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, VKSND khu vực 13 đã góp phần bảo đảm hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện đúng pháp luật, hạn chế vi phạm, thiếu sót; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực của các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn.