Ước mơ tiếp bước cha anh

Ước mơ trở thành người chiến sĩ của Tạ Thành Tài được nuôi dưỡng từ nhỏ qua hình ảnh người cha là Thượng tá Tạ Duy Bình, nguyên cán bộ Bộ CHQS tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Tác phong nghiêm túc, lối sống giản dị của cha cùng những bài học về lịch sử, truyền thống quê hương “Trung dũng, kiên cường” đã bồi đắp trong Tài tình yêu màu áo lính.

Từng thi vào Trường Sĩ quan Chính trị nhưng chưa đủ điểm trúng tuyển, Tài vẫn nuôi ước mơ được học tập, rèn luyện trong Quân đội. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc chương trình liên kết giữa Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh và Đại học Mở Malaysia, anh xác định sẽ đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2027.

Thanh niên Tạ Thành Tài (giữa) viết đơn tình nguyện nhập ngũ tại Ban CHQS xã Thạnh Hóa.

Để chuẩn bị cho dự định ấy, chàng trai sinh năm 2004 đã sử dụng hết số tiền tiết kiệm của mình vào việc điều trị cận thị và phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ cao. Từ tháng 4-2026, sau khi hoàn thành chương trình học đại học, cùng với việc phụ giúp gia đình, thời gian còn lại Tài tích cực luyện tập thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, sức bền và sự dẻo dai cho bản thân.

Với kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin đã được đào tạo trong quá trình học đại học, Tài mong muốn có thể góp sức phục vụ công việc của đơn vị khi được tuyển chọn nhập ngũ. Anh hy vọng môi trường quân ngũ sẽ giúp bản thân trưởng thành, tiếp tục phấn đấu thực hiện nguyện vọng thi vào các nhà trường, học viện Quân đội.

Anh Tạ Thành Tài.

Chứng kiến sự chuẩn bị và quyết tâm của con trai mình, Thượng tá Tạ Duy Bình xúc động chia sẻ: “Quân đội là một trường học lớn, ở đây thanh niên được rèn luyện cả về bản lĩnh, ý chí và kỷ luật. Tôi mong con mình sẽ được trúng tuyển, nỗ lực vượt qua khó khăn, trưởng thành hơn qua những tháng ngày học tập, rèn luyện trong quân ngũ”.

Theo Trung tá Nguyễn Tấn Tài, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Thạnh Hóa, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những băn khoăn của thanh niên và gia đình, giúp công dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và môi trường rèn luyện trong Quân đội. Sự đồng hành ấy góp phần động viên những thanh niên như Tạ Thành Tài vững tin vào lựa chọn của mình, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.