Hoàng Thị Thanh Thúy - nữ học viên say mê công nghệ

Đến với quân đội từ một lời gợi ý

Hoàng Thị Thanh Thúy sinh năm 2003, quê ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, hiện là học viên năm cuối chuyên ngành Địa hình quân sự, Đại đội 457B, Tiểu đoàn 4, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Nhớ lại quyết định thi vào quân đội, Thanh Thúy cho biết đây không phải là phương án nghề nghiệp được cô lựa chọn từ trước. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thúy từng có nguyện vọng theo học ở lĩnh vực khác, nhưng tình cờ một lần hai bố con đi qua cổng một đơn vị quân đội, bố Thúy đã gợi ý con gái thử sức với môi trường quân đội. Thúy đồng ý, và năm 2021, với 27,5 điểm khối A, cô trở thành học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Hoàng Thị Thanh Thúy, học viên năm cuối Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: NVCC

Một lựa chọn khá tình cờ đưa Thanh Thúy đến với môi trường hoàn toàn khác cuộc sống trước đây. Đặc biệt, cô nhập học đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 6 tháng huấn luyện tại tỉnh Đồng Nai trở thành quãng thời gian đáng nhớ khi Thúy phải làm quen với sinh hoạt tập thể, huấn luyện thể lực, bắn súng, bò, trườn và nền nếp chính quy.

“Thời gian đầu khá sốc. Từ ở nhà chuyển sang môi trường tập thể, ngày nào cũng theo giờ giấc, huấn luyện rất nhiều. Huấn luyện xong nhìn đen nhẻm như cục than”, Thúy nhớ lại.

Sau thời gian huấn luyện ở miền Nam, Thúy cùng đồng đội di chuyển bằng tàu hỏa ra Bắc, tiếp tục học tập tại cơ sở của Học viện Kỹ thuật quân sự ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc, nay là tỉnh Phú Thọ) trước khi về trụ sở chính của Học viện tại Hà Nội.

Học cách thích nghi từ những điều nhỏ nhất

Nếu những ngày đầu trong quân ngũ là quá trình làm quen với kỷ luật thì việc trở lại học tập chuyên môn lại đặt ra một thử thách khác. Sau thời gian tập trung cho huấn luyện, Thúy từng cảm thấy khá choáng ngợp trước những môn học lý thuyết như Triết học, Giải tích và các môn cơ sở ngành.

Nhiều môn được tổ chức theo hình thức vấn đáp, đòi hỏi học viên không chỉ nắm kiến thức mà còn phải phản ứng nhanh trước câu hỏi của giảng viên. Thanh Thúy lựa chọn cách học cùng bạn bè. Cô thường cùng các bạn liên tục đặt câu hỏi, trả lời, chất vấn và giải thích cho nhau. Theo Thúy, cách “truy trao” ấy giúp cô hiểu bản chất vấn đề và hình thành phản xạ khi bước vào phòng thi.

Hoàng Thị Thanh Thúy (đứng giữa) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2024 đến năm 2025. Ảnh: NVCC

Một ngày của nữ học viên bắt đầu từ khoảng 5 giờ 15 phút sáng. Buổi tối, sau thời gian sinh hoạt chung, khoảng 19 giờ 45 đến 20 giờ, Thúy lại ngồi vào bàn học. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội Phụ nữ, văn hóa, văn nghệ, thể thao và nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện.

“Mình không thích kiểu việc chung mà kệ, chỉ chú tâm việc riêng vì sống chung tập thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người”, Thúy chia sẻ.

Đánh giá về nữ học viên, Thượng tá Tạ Văn Phát, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 cho biết: “Hoàng Thị Thanh Thúy là một trong những học viên tiêu biểu của đơn vị, nổi bật cả trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, Thúy còn thường xuyên giúp đỡ đồng đội trong học tập, rèn luyện, đồng thời nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động Hội Phụ nữ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Nữ quân nhân kỹ thuật năng động, hiện đại

Tại Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Hoàng Thị Thanh Thúy theo học chuyên ngành Địa hình quân sự, lĩnh vực kết hợp kiến thức trắc địa với công nghệ thông tin, viễn thám, xử lý ảnh và bản đồ. Quá trình học tập giúp cô nhận ra ngành học không chỉ gắn với bản đồ truyền thống mà còn mở ra nhiều hướng ứng dụng công nghệ.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, nhận thấy công tác cập nhật dữ liệu bản đồ vẫn còn nhiều công đoạn thủ công, tiêu tốn thời gian, Thúy đã chủ động trao đổi với giảng viên hướng dẫn và nghiên cứu tìm kiếm giải pháp công nghệ để tối ưu hóa quy trình này.

Năm học 2024-2025, Thanh Thúy chủ trì đề tài xây dựng giải pháp tự động cập nhật các đối tượng mặt đường giao thông trên bản đồ địa lý bằng kỹ thuật học sâu và công nghệ GIS trên bản đồ trực ảnh. Đề tài được đánh giá xuất sắc tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ của Học viện và giành giải Ba tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26 năm 2026. Năm học 2025-2026, Hoàng Thị Thanh Thúy tiếp tục chủ trì đề tài về ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong trích xuất thông tin từ ảnh chụp thực địa phục vụ cập nhật dữ liệu bản đồ. Với Thúy, nghiên cứu khoa học không chỉ là thành tích mà còn giúp cô hiểu rõ hơn ngành học và giá trị của việc đưa kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tế. Những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện được ghi nhận bằng nhiều thành tích, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thanh Thúy (ngoài cùng hàng dưới từ bên phải sang) nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ 26. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những trải nghiệm trong môi trường quân đội cũng làm thay đổi cách Thúy nhìn về hình ảnh nữ quân nhân. Nếu trước đây cô từng nghĩ phụ nữ chủ yếu đảm nhiệm những công việc như hậu cần, văn thư hay công tác chính trị, thì sau 5 năm, cô nhận ra nữ quân nhân có thể theo đuổi nhiều lĩnh vực, trong đó có cả kỹ thuật và công nghệ.

Từ một lựa chọn được đưa ra khá tình cờ, Thúy đã có 5 năm để học cách thích nghi, vượt qua những khó khăn và tìm thấy thế mạnh của mình. Với cô, hành trình ấy quan trọng không kém những thành tích đã đạt được.

“Các bạn cứ nên mạnh dạn thử sức, suy nghĩ đơn giản thôi. Cứ cố hết sức mình, làm đến đâu thì đến. Kết quả có thể chưa như ý nhưng chính quá trình rèn luyện đã tích lũy cho mình rất nhiều giá trị trưởng thành mà bản thân đôi khi không nhận ra”, Thúy chia sẻ.