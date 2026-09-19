Từ bản làng đến giảng đường Nhật Bản

Những bước chân rời bản

Sinh năm 2002 trong gia đình người Pa Kô có 5 anh em, Hồ Ka Nụ lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn cùng tiếng suối, gió núi và những tháng ngày chắt chiu của cha mẹ. Cha em là thầy giáo đã nghỉ hưu, cả đời gắn bó với bục giảng nơi vùng cao. Mẹ ngày ngày vất vả trên nương rẫy, đổi từng mùa sắn, mùa lúa chăm lo cho gia đình.

Ka Nụ (hàng đứng, người thứ bảy từ phải sang) và các bạn tại lễ hội văn hóa của Trường đại học KYOEI - Ảnh: NVCC

Tuổi thơ Ka Nụ thiếu thốn rất nhiều so với bạn bè miền xuôi. Những bữa cơm trộn muối ớt, con đường đến trường gập ghềnh cùng các mùa mưa lũ khiến việc học của Ka Nụ nhiều lần gián đoạn. Thiệt thòi ấy trở thành động lực để chàng trai Pa Kô nuôi dưỡng ước mơ thay đổi tương lai ngày càng bền bỉ hơn.

“Ở A Ngo, người dân chủ yếu làm nông nên vất vả lắm. Thấy cái khó từ nhỏ nên mình tự nhủ phải học thật tốt để thay đổi cuộc sống”, Ka Nụ nhớ lại.

Những năm tiểu học, năm nào Ka Nụ cũng đạt học sinh khá, giỏi. Thành tích ấy mở cánh cửa đầu tiên để em bước ra khỏi bản làng, tiếp tục học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông. Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi Ka Nụ được tuyển thẳng vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nam Quảng Trị.

Ka Nụ nhận bằng khen cuộc thi hùng biện tiếng Nhật của thành phố Kasukabe - Ảnh: NVCC

Học tập trong môi trường mới, gặp gỡ những người bạn từ khắp các xã miền núi của tỉnh Quảng Trị cũ, Ka Nụ từng bước nuôi lớn khát vọng vươn ra thế giới. Những năm tháng học nội trú đối với Ka Nụ là món quà lớn, giúp em đến gần hơn với ước mơ.

“Tấm vé” đến xứ sở hoa anh đào

Cánh cửa du học Nhật Bản mở ra với Ka Nụ như một duyên lành. Bước vào cấp ba, em nhận học bổng từ Hội Hữu nghị Việt Nam-Hiroshima dành cho học sinh vượt khó học giỏi. Thông tin về đất nước Phù Tang nhen nhóm trong lòng cậu học trò nhỏ niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ và văn hóa nơi đây.

Cuối năm lớp 12, qua sự kết nối của Hội Khuyến học tỉnh, Ka Nụ nộp đơn và trúng tuyển Chương trình học bổng báo Asahi. Học bổng đòi hỏi ý chí cao: Vừa học tiếng, vừa thức dậy từ 2-3 giờ sáng giữa tuyết lạnh để giao báo, gom góp tiền sinh hoạt và tiết kiệm trang trải học phí đại học.

Ngày nhận tin trúng tuyển, căn nhà nhỏ bên dãy Trường Sơn ngập tràn hạnh phúc. Bố em, người thầy già cả đời gắn bó với con chữ vùng cao đã nghẹn ngào vì vui mừng.

Ka Nụ (người thứ sáu, từ trái sang) cùng thầy cô giáo Trường đại học KYOEI đến thăm Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Nam Quảng Trị vào đầu tháng 9/2026 - Ảnh: NVCC

Sang Nhật từ năm 2022, những ngày đầu trên xứ người là thử thách tâm lý lớn. Rào cản ngôn ngữ khiến Ka Nụ khó giao tiếp, cùng sự bỡ ngỡ trước văn hóa sinh hoạt khắt khe của người bản địa.

“Có lúc mệt mỏi, mình từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng mỗi lần như thế, mình lại nghĩ về bản làng A Ngo, về lời dặn của bố mẹ và tương lai của bản thân để tiếp tục cố gắng”, Ka Nụ chia sẻ.

Bằng sự kiên trì, Ka Nụ đạt chứng chỉ tiếng Nhật cao nhất (N1) chỉ sau 2 năm sang Nhật. Vượt qua hơn 40 ứng viên, Ka Nụ xuất sắc nhận học bổng quốc tế Rotary với mức hỗ trợ 10 man (khoảng 17-18 triệu đồng) mỗi tháng.

Hiện tại, Ka Nụ là sinh viên năm thứ 3 Khoa Kinh doanh Quốc tế (chuyên ngành Du lịch và Văn hóa) tại Trường đại học KYOEI. Học được từ người Nhật tính kỷ luật trong từng chi tiết nhỏ, Ka Nụ luôn nỗ lực phát huy bản lĩnh của người trẻ Việt Nam.

Trở về để sẻ chia

Càng đi xa, hình bóng quê hương lại càng vẹn nguyên trong tim chàng trai Pa Kô. Dù bận rộn với lịch học và làm việc tại Nhật, Ka Nụ vẫn tích cực tham gia quảng bá nét đẹp văn hóa Quảng Trị và Việt Nam trong các buổi giao lưu quốc tế.

Ka Nụ (áo trắng, đeo kính) trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học A Ngo vào đầu tháng 9/2026 - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, trong chuyến trở về thăm nhà gần đây, chứng kiến nhiều em nhỏ còn chật vật với con đường đến trường, Ka Nụ đã đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ. Từ ý định ban đầu giúp đỡ vài hoàn cảnh khó khăn ở thôn A Ngo, việc làm của Ka Nụ đã lan tỏa rộng khắp toàn xã, mang những phần quà thiết thực đến với các em học sinh vùng cao.

Nhìn thấy con trai trưởng thành từng ngày, ông Hồ Thiết ân cần dặn dò: “Gia đình mình khó khăn, nhưng bố mẹ luôn dõi theo con. Thành quả hôm nay là nhờ sự chăm chỉ của chính con. Bố mong con luôn giữ vững tinh thần học tập, sống tử tế và tiếp tục phấn đấu”.

Ka Nụ (ngoài cùng, bên trái) và các thầy cô giáo Trường đại học KYOEI trải nghiệm văn hóa Bru-Vân Kiều ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng - Ảnh: NVCC

Sống xa quê hương nhiều năm, ước mơ của Ka Nụ giờ đây không chỉ cho riêng mình. Chàng trai sinh năm 2002 nhắn gửi đến các bạn nhỏ Pa Kô, Vân Kiều nơi quê nhà: “Mong các em luôn yêu quê hương, yêu bản làng và yêu văn hóa dân tộc mình. Dù đi đâu xa cũng không quên nguồn gốc, hãy luôn nghĩ về tương lai của bản thân, gia đình và bản làng để trau dồi kiến thức. Khi có vốn tri thức vững vàng, các em mới làm được nhiều việc có ích cho xã hội”.

Nói về người thanh niên của bản, chị Hồ Thị Linh, Bí thư Chi đoàn thôn A Ngo tự hào: “Hồ Ka Nụ là tấm gương tiêu biểu. Sinh ra trong hoàn cảnh gian khó nhưng em đã nỗ lực vươn lên bước ra thế giới. Những việc làm hướng về quê hương của em tạo động lực rất lớn cho người trẻ nơi vùng biên giới này”.