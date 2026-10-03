Đường chạy Ultra Trail và hành trình thúc đẩy du lịch

Chinh phục những cung đường giữa mùa vàng

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên len qua các dãy núi, tất cả vận động viên đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục những cung đường của Mù Cang Chải. Không có đường chạy bằng phẳng hay vòng sân quen thuộc, trước mắt họ là những con dốc, đường mòn, triền núi, khe suối và bản làng nằm giữa đại ngàn.

Sơ đồ cự ly 160 km.

Với chạy địa hình, mỗi bước chân là một thử thách. Vận động viên phải tính toán sức lực, làm chủ tốc độ và thích ứng liên tục với địa hình thay đổi. Nhưng chính những thử thách ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng của Ultra Trail.

Các vận động viên cự ly 160 km chuẩn bị xuất phát.

Trong số các vận động viên tham gia giải năm nay, Lê Phương Vy lựa chọn cự ly 160 km - cự ly dài nhất của giải. Để chuẩn bị cho thử thách này, chị đã dành nhiều thời gian tập luyện, rèn sức bền, chuẩn bị cả về thể lực lẫn tâm lý.

Các vận động viên cự ly 100 km đang nỗ lực trên đường đua.

Chị Vy chia sẻ: "Tôi rất háo hức khi lần đầu được chạy trên cung đường Mù Cang Chải. Mùa vàng nơi đây rất đẹp và đặc sắc, núi rừng rất hùng vĩ. Tôi thấy tự hào khi được trải nghiệm cung đường tuyệt vời này".

Chạy trên địa hình đồi núi và qua các thửa ruộng bậc thang đã tạo nên sức hút của giải Ultra Trail Mù Cang Chải.

Với các vận động viên chinh phục cự ly dài, đường đua không chỉ được đo bằng tốc độ mà còn bằng bản lĩnh vượt qua mệt mỏi và giới hạn về sức bền của chính mình. Mỗi ki-lô-mét hoàn thành vừa là bước tiến gần hơn tới đích, vừa mở ra cơ hội để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất họ đi qua.

Mỗi cung đường, một trải nghiệm

Với nhiều vận động viên, giải Ultra Trail Mù Cang Chải năm nay đánh dấu lần đầu tiên họ đặt chân đến vùng đất nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang. Đặc biệt, được chạy giữa mùa vàng khiến hành trình càng trở nên đáng nhớ.

Trong quá trình thi đấu các vận động viên được hòa mình vào sắc màu của các thửa ruộng bậc thang.

Có đoạn đường mở ra trước mắt là triền ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi. Có lúc, đường chạy đưa vận động viên xuyên qua những bản làng, nơi đông đảo bà con dân tộc Mông, Thái đứng bên đường cổ vũ. Rồi lại là những con dốc dài, cung đường mòn giữa rừng núi.

Vận động viên ở cự ly 25 km đang về đích.

Mỗi địa hình mang đến một cảm xúc khác nhau, càng đi sâu vào đường chạy, vẻ đẹp của Mù Cang Chải càng thêm cuốn hút.

Anh Hà Thọ - một vận động viên đến từ Bắc Ninh tham gia cự ly 25 km cho biết: "Phong cảnh Mù Cang Chải rất đẹp, con người thân thiện, đặc biệt là các em nhỏ. Các em vẫy tay, bắt tay vận động viên rất nhiệt tình. Tôi rất ấn tượng và chắc chắn lần sau sẽ trở lại đây, chinh phục cự ly 50 km".

Các vận động viên cự ly 160 km chinh phục triền núi.

Không chỉ chinh phục địa hình, các vận động viên còn được đến gần hơn với đời sống vùng cao. Những mái nhà nép bên sườn núi, tiếng cổ vũ của người dân, những thửa ruộng đang vào mùa thu hoạch... đều trở thành dấu ấn khó quên trên đường chạy.

5 năm - một hành trình lớn mạnh

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 Giải Ultra Trail Mù Cang Chải được tổ chức, mùa giải 2025 không tổ chức được do mưa lũ. Từ mùa giải đầu tiên tổ chức năm 2020 với hơn 200 vận động viên, đến nay giải thu hút tới gần 3.600 vận động viên trong nước và quốc tế.

Các vận động viên ở cự ly 100 km nỗ lực ngay từ những km đầu tiên.

Quy mô giải cũng ngày càng được mở rộng. Năm nay, giải có 6 cự ly, gồm: 12 km, 25 km, 55 km, 75 km, 100 km và 160 km. Các cự ly được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm vận động viên, từ người mới làm quen với chạy địa hình đến các vận động viên chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm.

Cung đường đua đi qua các bản làng và ruộng bậc thang.

Năm nay, Mù Cang Chải là địa điểm diễn ra Chung kết hệ thống giải Asia Trail Master 2026 ở cự ly 75 km. Sự kiện quy tụ các vận động viên chạy địa hình, góp phần đưa tên tuổi Mù Cang Chải đến trực diện hơn với cộng đồng trail running trong khu vực và quốc tế.

Ban tổ chức giải bố trí hợp lý các điểm chăm sóc y tế, cung cấp đồ ăn, nước uống cho các vận động viên trong quá trình thi đấu.

Ông Nguyễn Hòa Khánh - Trưởng Ban Tổ chức Giải Ultra Trail Mù Cang Chải cho biết: "Năm nay, lần đầu Việt Nam tổ chức Chung kết quốc tế Asia Trail Master với gần 100 vận động viên tại Mù Cang Chải. Đây là sự khẳng định sức hút của địa danh, chất lượng giải, đồng thời tạo tín hiệu tích cực cho phát triển du lịch địa phương".

Từ đường chạy đến điểm đến du lịch

Nếu với vận động viên, mỗi cung đường là một thử thách, thì với Mù Cang Chải, mỗi bước chân của họ lại góp phần mở thêm cánh cửa quảng bá hình ảnh vùng đất và con người vùng cao. Đường chạy ở đây gắn liền với cảnh quan: núi rừng, ruộng bậc thang, bản làng và con người là một phần làm nên sức hấp dẫn của giải.

Các vận động viên vừa thi đấu, vừa khám phá vẻ đẹp của núi rừng, ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Từ những bước chạy giữa mùa vàng, Mù Cang Chải hiện lên không chỉ là điểm đến của những người yêu thể thao, mà còn là nơi để khám phá thiên nhiên, văn hóa và cuộc sống của người dân bản xứ.

Cự ly 25 km thu hút 1.200 vận động viên tham gia.

Sau 5 năm, từ hơn 200 vận động viên, Ultra Trail Mù Cang Chải đã thu hút gần 3.600 người tham gia và tạo nên dấu ấn riêng. Trên những cung đường quanh co giữa đại ngàn, mỗi vận động viên không chỉ tìm kiếm thành tích mà còn mang về trải nghiệm, ghi dấu những hình ảnh tuyệt đẹp và câu chuyện riêng về Mù Cang Chải.