Trường mới ở vùng biên

Những phòng học mới, trang thiết bị được đầu tư và hoạt động giáo dục đa dạng đang mở ra cơ hội học tập cho học sinh vùng biên.

Khơi niềm vui đến trường

Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Nan được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Ảnh: D.Đ

Sau ba hồi trống báo hiệu giờ vào lớp buổi sáng, Trường Phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS Ia Nan (xã Ia Nan) nhanh chóng vào nhịp học tập. Trong tiết Lịch sử và Địa lý tại lớp 5A3, thầy giáo trên bục say sưa giảng bài, học sinh chăm chú theo dõi. Những cánh tay liên tục giơ lên mỗi khi thầy đặt câu hỏi, tạo nên không khí học tập sôi nổi trong lớp học mới.

Trước đây, em Rơ Châm H’Vui (lớp 5A3) học ở Trường Tiểu học Kpă Klơng, quãng đường đến lớp khá xa. Nay được học gần nhà, trong phòng học rộng rãi, sạch sẽ, có đầy đủ dụng cụ học tập, H’Vui thích đến lớp hẳn lên. Em H’Vui chia sẻ: “Trường mới cái gì cũng đẹp, thầy cô tận tình hướng dẫn, chỉ dạy. Em thích được đi học cùng các bạn. Mỗi ngày đến trường, em đều thấy rất vui”.

Niềm vui của học sinh cũng tiếp thêm động lực để thầy cô giáo ổn định hoạt động dạy học. Cô Trần Thị Mai - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Năm học 2026 - 2027, toàn trường có 26 lớp/840 học sinh từ lớp 1 - 9, trong đó, 435 em là người dân tộc thiểu số. Sau gần một tháng, mọi thứ dần đi vào nền nếp. Nhà trường tập trung củng cố kiến thức, hỗ trợ học sinh còn hạn chế, bồi dưỡng Toán, Tiếng Việt ở tiểu học và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở THCS.

Tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Pnôn (xã Ia Pnôn), những phòng học rộng rãi, cùng trang bị thiết bị mới đang tạo thêm thuận lợi cho việc dạy và học. Năm học 2026 - 2027, toàn trường có 31 lớp/1.055 học sinh, gồm 659 học sinh tiểu học và 396 học sinh THCS.

Từng học tại Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, nơi phòng học xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu, em Bùi Ma Khải (lớp 8A) cảm nhận rõ sự thay đổi ở ngôi trường mới. Em Khải chia sẻ: “Được học trong phòng rộng rãi, thoáng mát, em rất thích. Lớp học có màn hình lớn giúp em dễ dàng quan sát, tương tác với bài giảng và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Em sẽ cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ”.

Học sinh Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Pnôn học tập trong những phòng học mới, được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ. Ảnh: D.Đ

Ở Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia O (xã Ia O), việc tổ chức dạy học được nhà trường chủ động triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Theo thầy Nguyễn Duy Tân - Hiệu trưởng nhà trường: Năm học này, trường có 38 lớp/1.320 học sinh. Nhà trường chú trọng bố trí thời khóa biểu, tổ chức hoạt động phù hợp với từng cấp học, khai thác cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Củng cố nền nếp, nuôi dưỡng ước mơ

Tại các trường mới, cùng với việc ổn định hoạt động dạy học, giáo viên chú trọng giúp học sinh thích nghi với môi trường và phương pháp học tập mới. Ở Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch), công việc này được quan tâm ngay từ những ngày đầu năm học, nhất là đối với học sinh đầu cấp.

Với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường là khoảng thời gian làm quen với thầy cô, bạn bè và nội quy lớp học. Cô Đoàn Thị Thắm - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B - cho biết: “Tôi tập trung hướng dẫn các em quen dần với nền nếp học tập, biết lắng nghe, phát biểu và thực hiện nội quy. Những ví dụ gần gũi trong bài giảng giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ; đồng thời rèn kỹ năng giao tiếp, tính tự lập và sự chủ động”.

Sự thay đổi của con trẻ được phụ huynh cảm nhận qua từng ngày. Chị Rơ Mah H’Điệp (người Jrai, làng Chư Kó, xã Ia Púch) có con học lớp 1 tại trường, chia sẻ: “Từ ngày học ở trường mới, cháu hào hứng đến lớp, nhất là khi được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi cùng thầy cô và bạn bè. Về nhà, cháu thường kể chuyện ở lớp, những điều mới được thầy cô hướng dẫn. Thấy con vui vẻ, tự tin và thích đến trường, gia đình tôi rất phấn khởi”.

Ở bậc THCS, học sinh lớp 6 cũng cần thời gian thích nghi với chương trình và phương pháp học tập mới. Theo thầy Vũ Văn Vang - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6C: Nhà trường giúp các em ổn định nền nếp, hình thành kỹ năng tự học, mạnh dạn trao đổi với thầy cô, bạn bè. Giáo viên căn cứ khả năng tiếp thu để bổ sung kiến thức, hỗ trợ những em còn gặp khó khăn trong học tập.

Cùng với việc củng cố kiến thức, Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Nan từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và triển khai các hoạt động giáo dục STEM gắn với thực tiễn. Cô Trần Thị Mai - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Bên cạnh dạy học, nhà trường còn định hướng thành lập CLB Tiếng Anh, cồng chiêng, thể thao, văn nghệ để học sinh có thêm cơ hội phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Pnôn cùng đơn vị thi công kiểm tra các hạng mục phòng học, chuẩn bị bàn giao. Ảnh: D.Đ

Tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Mơ (xã Ia Mơ), ngay từ đầu năm học, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng học tập, nhất là đối với những học sinh còn hạn chế về kiến thức. Thầy Đinh Văn Phương - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Năm học 2026 - 2027, toàn trường có 731 học sinh, trong đó 608 em là người dân tộc thiểu số. Ngay từ đầu năm học, giáo viên tăng cường kèm cặp ngoài giờ, duy trì các nhóm học Toán, Tiếng Việt ở bậc tiểu học; đồng thời chú trọng rèn kỹ năng, khuyến khích học sinh THCS vận dụng kiến thức và chủ động trong học tập.

Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục

Với đặc thù địa bàn biên giới, đời sống kinh tế của một bộ phận gia đình còn khó khăn, khoảng cách địa lý và cơ sở vật chất hạn chế khiến việc học tập của học sinh ở các xã vùng biên gặp không ít trở ngại. Từ thực tế ấy, Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng 7 trường PTNT Tiểu học và THCS tại Ia Dom, Ia Chia, Ia O, Ia Mơ, Ia Nan, Ia Púch và Ia Pnôn, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô 212 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 7.108 học sinh.

Đến ngày 23-9-2026, khối lượng xây lắp của 7 công trình đạt tổng 87,1%. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 10-2026.

Học sinh lớp 1 Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Púch hào hứng tham gia các hoạt động học tập trong tiết Tự nhiên và Xã hội. Ảnh: D.Đ

Tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Pnôn, các khối phòng học lý thuyết, phòng bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nhà ở dành cho học sinh và công trình chức năng đang dần hoàn thiện. Trong thời gian chờ bàn giao, học sinh THCS đã học tại trường mới, còn học sinh tiểu học tiếp tục được bố trí học tại Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh.

Thầy Rmah Toan - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Dự kiến trong khoảng 2 tuần tới, nhà thầu sẽ bàn giao 6 dãy nhà học và khu nhà hiệu bộ. Sau khi tiếp nhận, nhà trường sẽ tổ chức dọn vệ sinh, sắp xếp cơ sở vật chất, chuẩn bị đón học sinh tiểu học về trường mới; đồng thời phối hợp với nhà thầu bảo đảm an toàn trong thời gian thi công, tránh ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Ia Chia (xã Ia Chia), các hạng mục xây dựng cũng đang được khẩn trương triển khai. Khu nhà ở học sinh, nhà ăn, nhà công vụ giáo viên, các dãy phòng học và công trình chức năng đang trong giai đoạn hoàn thiện, với khối lượng thi công đạt khoảng 84%. Dự kiến ngày 25-10, công trình sẽ được bàn giao, bổ sung điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh.

Mong đợi ngày công trình hoàn thiện, anh Rơ Châm Yih (làng Biă Ngó, xã Ia Chia) chia sẻ: “Nhiều năm qua, đời sống người dân ngày càng được cải thiện nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Nay, thấy con em mình được học trong ngôi trường mới khang trang, chúng tôi rất phấn khởi. Mong các công trình sớm hoàn thiện để các cháu học tập ổn định, có điều kiện sinh hoạt tốt hơn; phụ huynh cũng yên tâm lao động sản xuất”.

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Từ những lớp học mới đến các hoạt động giáo dục ngày càng đa dạng, các trường nội trú liên cấp đang từng bước tạo dựng một môi trường học tập thuận lợi cho học sinh ở 7 xã vùng biên giới. Khi các công trình được hoàn thiện, đưa vào sử dụng đồng bộ, thầy và trò sẽ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ.