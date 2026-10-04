Trung đoàn 254: Học Bác từ những việc làm thiết thực

Trên bảng tin nội bộ tháng 9/2026 của Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 254, Thượng sĩ Đặng Tuấn Anh - Khẩu đội trưởng Khẩu đội DKZ được biểu dương là “Người tốt, việc tốt” với dòng giới thiệu ngắn gọn, súc tích: “Thượng sĩ Đặng Tuấn Anh là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tự giác, vượt khó và nỗ lực vươn lên trong đơn vị. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, đồng chí còn tích cực giúp đỡ đồng đội, xung kích trong hoạt động, phong trào của đơn vị”.

Đằng sau sự ghi nhận ấy là câu chuyện về một quân nhân hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng sĩ Đặng Tuấn Anh cho biết: “Qua các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng của đơn vị, tôi được nghe nhiều câu chuyện, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt ấn tượng với tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của Bác. Từ đó, tôi tự nhắc mình phải nỗ lực hơn trong học tập, công tác, không ngại khó khăn, thử thách”.

Trên thao trường, anh luôn tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Trong công tác và sinh hoạt, anh nhiệt tình giúp đỡ đồng đội, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của đơn vị. Tinh thần vượt khó cùng ý chí quyết tâm cao giúp Thượng sĩ Đặng Tuấn Anh đạt kết quả tốt trong huấn luyện, được cấp trên và đồng đội tín nhiệm, yêu mến.

Câu chuyện của Thượng sĩ Đặng Tuấn Anh là một trong những minh chứng cho cách làm thiết thực của Trung đoàn 254 khi việc học tập, ghi nhớ những lời dạy của Bác đã được cụ thể hóa thành hành động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những cách làm được Trung đoàn 254 duy trì nhiều năm qua là mô hình “Mỗi ngày ghi nhớ 1 lời dạy của Bác, mỗi tháng 1 câu chuyện về Bác”.

Mô hình hướng tới việc đưa những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ, chiến sĩ một cách tự nhiên, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, đồng thời tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động.

Hằng ngày, 1 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin, các nhóm thông tin hoặc trong các buổi chào cờ, sinh hoạt đầu giờ.

Hằng tháng, đơn vị tổ chức giới thiệu, kể 1 câu chuyện về Bác gắn với liên hệ thực tiễn công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Tạ Quang Hiếu - Chính ủy Trung đoàn 254 cho biết: “Điểm nhấn của mô hình là việc “học” song hành với việc “làm”. Sau mỗi nội dung, cán bộ, đảng viên, đoàn viên được khuyến khích liên hệ với bản thân, xác định 1 việc làm cụ thể theo lời Bác dạy. Nội dung học tập cũng được kết hợp với sinh hoạt dưới cờ, hoạt động “Ngày sinh hoạt văn hóa, chính trị, tinh thần”.

Hiệu quả của cách làm này được thể hiện ngay trên bảng tin nội bộ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn 254. Bên cạnh những nội dung tuyên truyền, giáo dục, bảng tin còn cập nhật chủ đề, nội dung thi đua từng tuần, từng tháng; biểu dương những “Người tốt, việc tốt” và thông tin tiến độ, kết quả thực hiện. Qua đó, những việc làm cụ thể, những cá nhân có thành tích được ghi nhận kịp thời, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu.

Thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 254 chú trọng quán triệt, chỉ đạo tổ chức thi đua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cùng với đó, trung đoàn coi trọng giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, xác định rõ thái độ, trách nhiệm với công việc được giao. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Thiết thực học tập và làm theo Bác đã được cán bộ, chiến sĩ đơn vị Trung đoàn 254 chuyển hóa thành ý thức, trách nhiệm trong thực thi từng hành động. Đó là, tinh thần vượt khó trên thao trường, tự giác trong rèn luyện, trách nhiệm với công việc, đoàn kết giúp đỡ đồng đội và ý thức chấp hành kỷ luật.

Năm 2026, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ nỗ lực của mỗi cá nhân, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị tổ chức cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung, thời gian; quân số tham gia đạt trên 99%. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, với 83,8% đạt khá, giỏi. Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì nghiêm.

Từ 1 lời dạy được ghi nhớ mỗi ngày, 1 câu chuyện về Bác được kể mỗi tháng, đến những việc làm cụ thể của mỗi cá nhân, Trung đoàn 254 đã và đang đưa việc “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” trở thành nhu cầu tự thân. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự rèn luyện, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị “Vững mạnh toàn diện”.

Trình bày: Hữu Huỳnh