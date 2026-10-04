Lợi ích kép từ chương trình chiếu sáng học đường

Thay đổi từ những phòng học cụ thể

Trường Tiểu học Yên Dũng số 2 (phường Yên Dũng) có 5 điểm trường với 45 phòng học. Năm học 2025-2026, nhà trường được Trung tâm Phát triển công thương Bắc Ninh hỗ trợ thay thế hệ thống chiếu sáng tại 14 phòng học, từ bóng đèn tuýp đôi thế hệ cũ sang đèn LED đôi, gồm 6 phòng học ở điểm trường chính thuộc tổ dân phố Yên Hồng và 8 phòng học tại điểm trường Bùi Kép, tổ dân phố Tân Yên. Trung tâm còn hỗ trợ 84 máng điện, giá treo và chi phí nhân công lắp đặt.

Đèn LED mới giúp cô và trò lớp 3 A2, Trường Tiểu học Yên Dũng số 2, điểm trường chính tổ dân phố Yên Hồng có điều kiện giảng dạy và học tập tốt hơn.

Thầy Nguyễn Văn Khao, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Dũng số 2 cho biết: "Sau một năm sử dụng hệ thống đèn LED, chi phí tiền điện của nhà trường không tăng, trong khi số lượng bóng đèn được lắp đặt tăng gấp đôi. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc thay thế hệ thống chiếu sáng cũ bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng". Không chỉ tiết kiệm điện, hệ thống chiếu sáng mới còn tạo sự thay đổi rõ rệt trong lớp học. Theo chia sẻ của cô giáo Lê Thị Thùy Trang, chủ nhiệm lớp 3A2, trước đây phòng học chỉ có 4 bóng đèn tuýp lắp trên tường nên ánh sáng không bảo đảm, nhất là vào cuối buổi chiều hoặc mùa đông. Khi sử dụng đèn LED, ánh sáng trong phòng học đồng đều, giúp giáo viên và học sinh thuận lợi trong quá trình dạy và học.

Các bóng đèn mới được lắp cùng máng chụp, hạ thấp khoảng 1-1,2 m so với hệ thống cũ, tùy độ cao trần nhà. Nhờ đó hạn chế tình trạng thiếu sáng hoặc bị che khuất.

Theo Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, đèn LED sử dụng trong phòng học có quang thông từ 3.200-3.800 lumen (độ sáng), đáp ứng yêu cầu về độ rọi đối với không gian học tập. Chỉ số hoàn màu CRI (đo mức độ trung thực màu sắc của vật thể khi được chiếu sáng bởi nguồn sáng nhân tạo so với ánh sáng tự nhiên) đạt từ 80 trở lên, có loại đạt 82-85 (tối đa là 100), giúp ánh sáng trung thực, giảm cảm giác mỏi mắt. Đây là một trong những yếu tố góp phần tạo môi trường học tập phù hợp, hỗ trợ hạn chế nguy cơ tật khúc xạ ở học sinh.

Tháng 8/2026, Trường Tiểu học Tiên Lục số 2 (xã Tiên Lục) cũng được Trung tâm Phát triển công thương Bắc Ninh hỗ trợ toàn bộ thiết bị và kinh phí thay mới hệ thống chiếu sáng tại 15 trong tổng số 21 phòng học của phân hiệu 2. Tại đây, 180 bóng LED và 90 máng đèn được lắp đặt thay thế hệ thống bóng huỳnh quang trước đó. Cô Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Điểm trường được xây dựng từ nhiều năm trước, các phòng học chủ yếu sử dụng bóng huỳnh quang công suất 40W/bóng. Mỗi phòng chỉ có 4 bóng, lại được lắp sát trần nên ánh sáng không bảo đảm. Hệ thống mới sử dụng bóng LED công suất 20W/bóng, có tuổi thọ cao hơn khoảng 3-5 lần so với bóng huỳnh quang, đồng thời được lắp máng chụp và hạ thấp độ cao. Nhờ vậy, các phòng học sáng hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học, giảm chi phí sử dụng và thay thế thiết bị. Mong muốn của giáo viên và phụ huynh trong trường là được chính quyền đầu tư thay nốt bóng đèn LED cho các phòng học còn lại để các em có điều kiện học tập tốt hơn”.

Với học sinh, hiệu quả của hệ thống chiếu sáng mới có thể cảm nhận ngay trong mỗi tiết học. Em Nguyễn Phương Hải Anh, học sinh lớp 4A11 cho biết, trước đây bóng điện lắp sát trần, trong khi quạt trần thấp hơn nên khi quạt hoạt động, cánh quạt tạo bóng tối lấp loáng, gây khó khăn cho việc quan sát. Sau khi thay đèn, bóng được hạ thấp, ánh sáng tập trung và ít bị cánh quạt che khuất.

Nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học, Bắc Ninh đã triển khai chương trình chiếu sáng học đường từ năm học 2020-2021. Đến nay, hàng trăm phòng học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED.

Trường Tiểu học Tiên Lục số 2 có 15 phòng học được thụ hưởng chương trình chiếu sáng học đường trong năm 2026.

Năm 2026, mô hình tiếp tục được triển khai tại 3 trường gồm: Trường Tiểu học Hương Vỹ (phường Bố Hạ) với 10 phòng học và phòng chức năng; Trường Tiểu học Tiên Lục số 2 với 15 phòng học; Trường Trung học cơ sở Đoan Bái (phường Hiệp Hòa) với 12 phòng học và phòng chức năng. Dự án sử dụng đèn LED chiếu sáng học đường hiệu suất cao, loại LED Tube T8 TT01 CSLH 20Wx2, hướng tới cải thiện độ đồng đều ánh sáng, giảm chói lóa, bảo vệ thị lực học sinh và tiết kiệm năng lượng. Tổng mức đầu tư hơn 332,3 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo ông Bạch Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh, Bắc Ninh là địa phương có mức tiêu thụ năng lượng thuộc tốp đầu cả nước. Vì vậy, việc triển khai chương trình chiếu sáng học đường không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các trường học thông qua tiết kiệm điện, cải thiện môi trường học tập và góp phần bảo vệ thị lực học sinh mà còn có ý nghĩa lâu dài trong giáo dục ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Từ những bóng đèn được thay mới trong mỗi lớp học, lợi ích của chương trình vì thế không chỉ được tính bằng số điện năng tiết kiệm được mà còn bằng một môi trường học tập tốt hơn và những thói quen sử dụng năng lượng được hình thành từ sớm. Đây cũng là nền tảng để mô hình tiếp tục được mở rộng, hướng tới các trường học xanh, tiết kiệm và thân thiện hơn.