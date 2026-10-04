Tân Định lọt top 12 khu phố chất nhất thế giới

Cách chấm của họ không dựa vào lượng khách hay số điểm tham quan. Theo Time Out, một hội đồng biên tập của tạp chí xét từng khu phố dựa trên mạng lưới chuyên gia bản địa, với các tiêu chí gồm ăn uống, đời sống về đêm, những cửa hàng bản địa độc lập, chất lượng sống và tính cộng đồng.

Đứng đầu danh sách năm nay là Jongno 3-ga của Seoul, khu phố cổ nằm giữa lòng thủ đô Hàn Quốc. Và ở vị trí thứ 12 là phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện duy nhất của Việt Nam trong cả bảng xếp hạng.

Trong nhóm các khu phố châu Á góp mặt năm nay, chỉ có hai nơi xếp trên Tân Định, là Kitakagaya của Osaka ở vị trí thứ 6 và Koenji của Tokyo ở vị trí thứ 8. Xếp sau Tân Định lần lượt là Talat Noi của Bangkok hạng 14, Jalan Besar của Singapore hạng 20 và Changning của Thượng Hải hạng 26.