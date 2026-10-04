Các trường phổ thông sớm vào nền nếp sau sắp xếp

Tại Trường Mầm non Thành Công (phường Giảng Võ), năm học 2026-2027 là năm đầu tiên nhà trường hoạt động sau khi hợp nhất 3 cơ sở. Trong những tuần đầu năm học, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở vẫn được duy trì theo kế hoạch. Bên cạnh các hoạt động học tập, giáo viên hướng dẫn trẻ làm sữa chua, vận động, khám phá... tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và từng bước duy trì nền nếp sinh hoạt.

Ở Trường Tiểu học Tây Mỗ (phường Tây Mỗ), quy mô học sinh và đội ngũ tăng lên đáng kể sau sắp xếp. Hiện trường có gần 4.000 học sinh, khoảng 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức hoạt động tại 2 cơ sở. So với năm học trước, quy mô của trường gần như tăng gấp đôi, nhưng trong những ngày đầu năm học, các hoạt động tại cả 2 cơ sở vẫn diễn ra ổn định, học sinh học tập, sinh hoạt nền nếp. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Tây Mỗ, khi quy mô trường và từng khối lớp tăng lên, yêu cầu đặt ra là việc thống nhất chuyên môn phải chặt chẽ hơn. Các giáo viên trong khối vì thế cũng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công việc. Cô Thu Huyền cho rằng, quy mô lớn hơn tạo điều kiện giúp đội ngũ có thêm kinh nghiệm, cách làm để trao đổi, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động giáo dục.

Một buổi sinh hoạt chuyên môn của cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân). Ảnh: LÊ NGUYỄN

Tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân), việc tổ chức trường liên cấp mở ra một hướng khác trong vận hành nhà trường sau sắp xếp. Thay vì tổ chức hoạt động riêng rẽ theo từng cấp học, giáo viên chú trọng hơn đến sự kết nối trong chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 9. Các tổ chuyên môn quan tâm đến việc tạo sự liên thông giữa các khối lớp để quá trình học tập của học sinh có tính liên tục từ tiểu học lên THCS. Bà Trịnh Hồng Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau sắp xếp, trường tập trung vào 3 trụ cột là quản trị con người, quản trị chất lượng và quản trị nhân lực. Nhà trường đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng dữ liệu làm cơ sở cho các quyết định; phân công đội ngũ theo hướng đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, qua đó phát huy năng lực của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thực tế tại các nhà trường cho thấy, sau sắp xếp, cách tổ chức công việc và phối hợp đội ngũ cũng có những điều chỉnh phù hợp với quy mô mới. Với những trường hoạt động tại nhiều cơ sở, việc thống nhất chuyên môn, duy trì hoạt động đồng đều giữa các cơ sở được chú trọng ngay từ đầu năm học.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, việc tổ chức lại mạng lưới trường học nhằm sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc dạy và học, để học sinh được hưởng những điều kiện giáo dục tốt hơn.