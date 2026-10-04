Gieo tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Trong căn phòng thực hành Y khoa của Trường CĐ Nghề số 21, chị Pheng On (18 tuổi, ở Cụm bản Mường Chăm, huyện Xaychomphone, tỉnh Bolikhamxay) là một trong những học viên trẻ tuổi nhất tham gia khóa đào tạo y tế thôn bản đợt 1 năm 2026.

Dù mới gắn bó với lớp học được 2 tháng, chị đã nắm nhiều kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, xử lý tình huống sơ cấp cứu khẩn cấp cũng như phương pháp phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm thường gặp ở vùng cao.

Học viên Lào tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý cơ sở. Ảnh: Huy Toàn

Chị chia sẻ: “Những kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh và xử lý tình huống y tế tại cộng đồng mà các thầy cô Việt Nam tận tình truyền dạy rất thực tế và ý nghĩa. Ở quê hương tôi, điều kiện y tế tại các bản xa còn nhiều thiếu thốn. Tôi muốn khi kết thúc khóa học, mình có thể mang những kiến thức, kỹ năng này về phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho bà con trong bản được tốt hơn”.

Chương trình đào tạo nhân lực y tế cơ sở dành cho học viên Lào được thiết kế sát với yêu cầu thực tiễn. Không nặng về lý thuyết, nhà trường chú trọng hướng dẫn trực tiếp, giúp học viên dễ hiểu, dễ nhớ và tự tin thao tác, hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới y tế cộng đồng vững chắc cho các cụm bản ở Lào.

Học viên Lào thực hành các kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trường Cao đẳng Nghề số 21. Ảnh: Huy Toàn

Cùng với lớp đào tạo y tế, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý cơ sở và phát triển nông nghiệp cũng được Trường CĐ Nghề số 21 đưa vào chương trình đào tạo. Học viên Lào được trang bị kiến thức về tổ chức, điều hành công việc ở cấp cơ sở, đồng thời tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tỉnh Bolikhamxay.

Tham gia hỗ trợ giảng dạy và truyền đạt các chuyên đề về phát triển kinh tế nông thôn, thầy Nguyễn Thiện Tâm (Khoa Phát triển nông thôn, Trường ĐH Nông Lâm Huế) cho biết, phương pháp giảng dạy đối với học viên nước bạn đòi hỏi sự linh hoạt, trực quan và gần gũi. Ngoài truyền đạt lý thuyết quản lý, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giảng viên còn cùng học viên thảo luận, tháo gỡ những vấn đề cụ thể của địa phương.

Nhờ thành thạo tiếng Việt, anh Maiphout Xaisomvang (Cụm bản Mường Chăm), tiếp thu bài học nhanh. Anh cho hay: “Qua lớp học này, chúng tôi học thêm được rất nhiều kiến thức về quản lý, cách thức tổ chức và điều hành công việc ở cơ sở. Các thầy cô hướng dẫn rất cụ thể, tỉ mỉ, gắn chặt với công việc thực tế hằng ngày ở bản. Sau khi kết thúc khóa học trở về, tôi sẽ vận dụng ngay những kiến thức, mô hình này vào công việc để góp phần làm đổi thay quê hương”.

Năm 2026, thực hiện nhiệm vụ hợp tác xây dựng Cụm bản Mường Chăm, Trường CĐ Nghề số 21 được Binh đoàn 15 giao tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ, nhân dân nước bạn. Đợt đầu tiên có 15 học viên được tập huấn chuyên sâu về quản lý cơ sở và y tế thôn bản trong thời gian 3 tháng. Theo kế hoạch, thời gian tới, nhà trường tiếp tục tiếp nhận, đào tạo thêm 30 học viên Lào, mở rộng các nội dung đào tạo sát với nhu cầu phát triển thực tế.

Thượng tá Đinh Văn Phê - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề số 21 - khẳng định: Đây không chỉ là việc đào tạo nghề thông thường mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

“Từ năm 2023 đến nay, nhà trường đã đào tạo gần 200 học viên Lào về quản lý cơ sở, nông nghiệp và y tế thôn bản. Bên cạnh giảng dạy, nhà trường quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt về nơi ăn ở để học viên Lào yên tâm học tập, nghiên cứu” - Thượng tá Đinh Văn Phê cho biết.