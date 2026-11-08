Trên vùng biên giới La Lay...

Trước đây, đời sống của người dân ở xã biên giới La Lay chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy với phương thức canh tác “phát, đốt, cốt, trỉa”. Năng suất cây trồng thấp khiến cái nghèo bám lấy các bản làng. Trước thực tế đó, Hội Nông dân xã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn chuyển diện tích đất kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Từ các chương trình hỗ trợ, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế hiệu quả. Gia đình anh Hồ Văn Mũa và chị Hồ Thị Diên, ở thôn A Bung, là một ví dụ điển hình. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, anh chị đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp.

Hiện nay, gia đình duy trì đàn lợn thịt hơn 40 con, nuôi thêm gà bản địa và chăm sóc 4ha tràm. Bên cạnh chăn nuôi và trồng rừng, gia đình còn tận dụng hèm rượu làm thức ăn cho lợn, đồng thời đầu tư máy xay xát nông sản để phục vụ nhu cầu của gia đình và người dân trong thôn. Mô hình mang lại khoản thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm, giúp anh chị có điều kiện chăm lo việc học hành cho các con.

“Nhờ cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn vay vốn ưu đãi và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, vợ chồng tôi mới mạnh dạn mở rộng chuồng trại. Việc kết hợp nấu rượu lấy hèm nuôi lợn giúp giảm chi phí mua thức ăn, đàn lợn lại nhanh lớn. Thời gian tới, gia đình tôi dự định đầu tư thêm chuồng nuôi lợn nái để chủ động nguồn con giống, tiếp tục tăng sản lượng lợn thịt”, chị Diên chia sẻ.

Diện tích lúa nếp than ở La Lay ngày càng được nhân rộng - Ảnh: K.S

lCùng ở thôn A Bung, gia đình chị Lê Thị Chơi cũng lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương. Chị Chơi tập trung nuôi lợn, ngan, gà, vịt, đồng thời trồng 3ha rừng tràm sản xuất. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật và chủ động phòng trừ dịch bệnh, mỗi năm gia đình chị có nguồn thu hơn 150 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng rừng.

Chị Lê Thị Chơi cho biết: “Ở vùng biên giới này, nếu chỉ trông vào mấy sào rẫy thì khó thoát nghèo. Được sự động viên của cán bộ xã, tôi nhận thấy trồng tràm và nuôi gia cầm phù hợp với sức lao động của gia đình. Rừng tràm cho nguồn thu lớn theo chu kỳ, còn nuôi gà, vịt mang lại thu nhập thường xuyên để trang trải sinh hoạt. Nhờ đó, gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều”.

Anh Hồ Văn Pênh, cán bộ Hội Nông dân xã La Lay cho biết: “Chúng tôi luôn hỗ trợ bà con từ khâu hoàn thiện hồ sơ vay vốn ưu đãi đến tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng rừng. Thấy các hộ nghèo mạnh dạn chuyển đổi sản xuất rồi từng bước ổn định cuộc sống, anh em làm công tác hội càng thêm động lực bám bản”.

Đến nay, toàn xã La Lay có hơn 30 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã và 4 hộ đăng ký xét công nhận danh hiệu cấp tỉnh. Các mô hình chăn nuôi lợn bản địa, bò lai, dê, nuôi cá nước ngọt, trồng nếp than và phát triển rừng sản xuất đang được người dân duy trì, mở rộng, góp phần đa dạng hóa sinh kế ở địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân tại xã La Lay tiếp tục được quan tâm. Sau khi sáp nhập các thôn, bản, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã kiện toàn 5 chi hội với tổng số 943 hội viên. Hội thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến tận các tổ hội, cán bộ, hội viên.

Trong quý III/2026, Hội Nông dân xã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với hơn 50 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu. Buổi đối thoại kịp thời gỡ khó cho bà con về kỹ thuật sản xuất, khâu thu mua, tiêu thụ nông sản và tình trạng giá cả thiếu ổn định. Bên cạnh đó, hội đã giới thiệu 2 hội viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Nông dân xã La Lay phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 8 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 392 hộ vay, tổng dư nợ gần 31 tỉ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân có thêm điều kiện mua giống cây trồng, vật nuôi và đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất. Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn được duy trì nhằm bảo đảm các khoản vay được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thực tiễn.

Hội Nông dân xã La Lay cũng thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và lực lượng công an, quân sự địa phương tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã mang lại hiệu quả thực tế rất rõ nét. Nguồn vốn vay ưu đãi giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục phối hợp với các đoàn thể vận động Nhân dân phát huy nội lực, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ bà con sản xuất, nhân rộng mô hình hay, chăm lo cho hộ nghèo và giữ vững an ninh biên giới”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã La Lay Hồ Văn Ngơn cho biết.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân xã La Lay tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chi hội, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và rà soát quỹ đất kém hiệu quả để vận động chuyển đổi cây trồng; từng bước duy trì, nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng cao. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập và ổn định đời sống người dân vùng biên.