Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập nhiều ngầm tràn, lũ trên các sông tiếp tục diễn biến phức tạp
Từ đêm 9 đến sáng 10/11/2026, mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến mực nước nhiều sông tại tỉnh Quảng Trị dâng cao, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và chia cắt giao thông ở một số khu vực miền núi.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng kiểm soát những khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/quang-tri-mua-lon-gay-ngap-nhieu-ngam-tran-lu-tren-cac-song-tiep-tuc-dien-bien-phuc-tap-20261110075742501.htm