Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập nhiều ngầm tràn, lũ trên các sông tiếp tục diễn biến phức tạp

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng kiểm soát những khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chính quyền xã La Lay (Quảng Trị) tổ chức lực lượng chốt chặn ngăn người dân không di chuyển qua các khu vực ngầm tràn ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát