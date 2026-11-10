Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

VN-Index đối mặt phép thử tại vùng hỗ trợ 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 10/11/2026 trong trạng thái thận trọng sau khi VN-Index giảm 11,04 điểm trong phiên đầu tuần, đóng cửa tại 1.714,32 điểm. Thanh khoản suy yếu và hoạt động bán ròng của khối ngoại khiến khả năng phục hồi ngắn hạn tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Diễn biến phiên 9/11 cho thấy VN-Index từng lùi sát vùng 1.700 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Đây là tín hiệu cho thấy vùng hỗ trợ quan trọng vẫn thu hút lực mua, song chưa đủ cơ sở khẳng định thị trường đã hình thành đáy ngắn hạn.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Asean, VN-Index đang giao dịch dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, phản ánh động lực hồi phục còn yếu. Chỉ báo RSI (14) ở mức 43 và MFI ở mức 46 cho thấy thị trường chưa rơi vào trạng thái quá bán rõ rệt, đồng thời chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng mới.

Trong phiên 10/11, vùng 1.700–1.710 điểm được xem là khu vực hỗ trợ gần cần theo dõi. Nếu VN-Index duy trì trên vùng này, thị trường có thể tiếp tục vận động giằng co, tích lũy và xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Ở kịch bản tích cực, khi lực cầu cải thiện cùng sự phục hồi của nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số có khả năng hướng tới vùng 1.730–1.740 điểm. Xa hơn, mốc 1.750 điểm có thể trở thành khu vực kiểm định tiếp theo nếu thanh khoản tăng và độ rộng thị trường chuyển biến tích cực.

Ngược lại, nếu lực bán gia tăng khiến VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh sẽ tăng lên. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần đánh giá phản ứng của dòng tiền tại các vùng giá thấp hơn thay vì mặc định thị trường sẽ nhanh chóng phục hồi.

Một yếu tố cần đặc biệt lưu ý là thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên HoSE phiên 9/11 chỉ đạt hơn 10.152 tỷ đồng, phản ánh tâm lý dè dặt sau các nhịp biến động mạnh.

Bên cạnh đó, khối ngoại đã bán ròng hơn 822 tỷ đồng trên ba sàn. Nếu xu hướng bán ròng tiếp diễn, những cổ phiếu vốn hóa lớn có tỷ trọng sở hữu nước ngoài cao có thể tiếp tục chịu sức ép.

Theo Công ty Chứng khoán OCB (OCBS), nhà đầu tư nên ưu tiên bảo toàn vốn, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh mua đuổi trong các nhịp phục hồi khi thị trường chưa xác nhận tín hiệu cải thiện.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SHS đánh giá thị trường đang tìm trạng thái cân bằng sau giai đoạn giảm giá, nhưng chất lượng dòng tiền vẫn yếu và cơ hội đầu tư nổi bật chưa xuất hiện nhiều.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán quyết định xu hướng, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm phòng thủ

Đối với phiên 10/11, nhóm ngân hàng tiếp tục là một trong những khu vực quan trọng cần theo dõi khi có ảnh hưởng lớn đến vận động của VN-Index.

Trong phiên trước, VPB, ACB, BID và MBB tăng ngược chiều thị trường, trong khi STB, LPB, HDB và một số mã ngân hàng khác giảm giá.

Nếu nhóm ngân hàng duy trì sự phân hóa tích cực và xuất hiện thêm cổ phiếu dẫn dắt, thị trường có thể cải thiện khả năng giữ vùng 1.700 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán lan rộng sang các mã đang tăng, chỉ số có nguy cơ mất đi lực đỡ quan trọng.

Nhóm chứng khoán được dự báo tiếp tục nhạy cảm với sự thay đổi của thanh khoản. Phiên 9/11, nhiều mã như VND, VIX, SSI, VCI và SHS giảm trên 2%, phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư.

Trong phiên tới, sự ổn định của SSI, VND, VCI, HCM, VIX và MBS có thể được xem là một tín hiệu tham khảo về khả năng hồi phục của dòng tiền đầu cơ. Tuy nhiên, nhịp tăng đơn lẻ khi thanh khoản thấp chưa đủ xác nhận xu hướng đảo chiều.

Tại nhóm bất động sản, VHM, VIC, NVL, DXG, PDR, NLG và KDH là những cổ phiếu cần quan sát. Trong đó, VHM đã gây sức ép đáng kể lên VN-Index phiên 9/11, trong khi NVL và một số mã bất động sản khác vẫn thu hút lực mua.

Khả năng hồi phục của VHM và sự ổn định của VIC có thể tác động mạnh đến chỉ số chung. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa giữa các doanh nghiệp bất động sản cho thấy nhà đầu tư cần xem xét riêng triển vọng tài chính, tiến độ dự án và áp lực nợ của từng doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực công nghệ, cổ phiếu FPT, ELC và ITD đáng chú ý sau khi nhóm phần mềm ghi nhận mức tăng 0,37% trong phiên trước. Tuy nhiên, việc FPT bị khối ngoại bán ròng hơn 84 tỷ đồng có thể tạo áp lực cung nếu xu hướng này tiếp diễn.

Ở nhóm điện tử và viễn thông, các mã như CTR, VGI, FOX và CMG có thể được đưa vào danh sách quan sát dựa trên triển vọng đầu tư hạ tầng số, nhu cầu kết nối và chuyển đổi số. Đây là nhóm theo dõi cơ hội, không đồng nghĩa các mã sẽ tăng trong phiên 10/11.

Nhóm bán lẻ cũng có khả năng tiếp tục phân hóa. MWG và PNJ chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 9/11, trong khi FRT, DGW và PET tăng giá. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng cuối năm trở thành yếu tố được quan tâm, nhà đầu tư cần đối chiếu triển vọng kinh doanh với diễn biến dòng tiền thực tế.

Đối với ngành điện, POW và một số cổ phiếu tiện ích có thể tiếp tục được theo dõi nhờ tính chất hoạt động kinh doanh tương đối ổn định. Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn vẫn phụ thuộc kết quả kinh doanh, sản lượng điện, chi phí đầu vào và định giá.

Nhóm năng lượng, dầu khí có sự phân hóa đáng kể. GAS, BSR, PLX và PVS giảm giá trong phiên trước, trong khi PVT và PVC tăng. Diễn biến của các mã này trong phiên 10/11 cần được đánh giá cùng biến động giá dầu và nhu cầu vận tải, dịch vụ dầu khí.

Ở lĩnh vực logistics, GMD, HAH, VSC và PVT là những cổ phiếu có thể quan sát để đánh giá mức độ lan tỏa của dòng tiền vào ngành cảng biển, vận tải và dịch vụ logistics. Việc lựa chọn cổ phiếu cần ưu tiên doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định và triển vọng khai thác rõ ràng.

Trong khi đó, nhóm y tế và dược phẩm có thể được chú ý theo hướng phòng thủ sau khi trở thành một trong những nhóm ngành diễn biến tích cực phiên 9/11. Các mã như DHG, IMP, DBD và TRA là những đại diện có thể theo dõi, nhưng cần xác nhận sức mạnh giá và thanh khoản trong phiên mới.

Nhìn chung, kịch bản cơ sở cho phiên 10/11 là VN-Index tiếp tục giằng co quanh vùng 1.700–1.730 điểm, với mức độ phân hóa cao giữa các nhóm cổ phiếu.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng danh mục phù hợp khả năng chịu rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh mua đuổi ở những nhịp tăng thiếu thanh khoản.

Việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ rệt, đặc biệt là khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 1.700 điểm, độ rộng cải thiện và dòng tiền quay trở lại các nhóm ngành dẫn dắt.