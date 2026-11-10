Lâm Đồng định hình du lịch xanh, hướng đến đón 40 triệu lượt khách vào năm 2030

Kết nối biển – cao nguyên, mở rộng không gian du lịch

Thực hiện Chương trình hành động số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị,Lâm Đồng đang tập trung khai thác tối đa lợi thế đặc thù theo không gian liên kết "Biển - Cao nguyên - Sinh thái - Công viên địa chất". Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch. Ngành du lịch phấn đấu đóng góp trực tiếp khoảng 12% GRDP của tỉnh, với tốc độ tăng trưởng khách bình quân hằng năm đạt 13–14%.

Đà Lạt là một trong những điểm đến trọng điểm được Lâm Đồng định hướng phát triển mô hình du lịch Net Zero. (Ảnh: C.H)

Tổng lượng khách dự kiến đạt khoảng 40 triệu lượt, trong đó khách nội địa khoảng 36,6 triệu lượt và khách quốc tế tối thiểu 3,4 triệu lượt. Để đáp ứng quy mô này, tỉnh định hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú khoảng 75.000 buồng, trong đó phân khúc từ 3–5 sao chiếm khoảng 25%; hình thành 8–10 khu du lịch cấp tỉnh và tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 47.000 lao động.

Đáng chú ý, phát triển du lịch không chỉ được nhìn nhận qua số lượng khách hay năng lực lưu trú. Lâm Đồng đặt mục tiêu có ít nhất 80% khu, điểm du lịch trọng điểm áp dụng tiêu chuẩn Du lịch Xanh. Điều này cho thấy yêu cầu ngày càng rõ về chất lượng tăng trưởng, trong đó hoạt động khai thác du lịch cần đi đôi với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ cảnh quan và gìn giữ hệ sinh thái.

Trên cơ sở lợi thế về địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa, tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao, mua sắm, ẩm thực, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe. Việc kết nối các loại hình này được kỳ vọng tạo nên chuỗi sản phẩm đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân địa phương.

Đưa tiêu chí xanh và công nghệ vào phát triển điểm đến

Một trong những định hướng đáng chú ý của Lâm Đồng là lựa chọn, xây dựng thí điểm các mô hình du lịch hướng tới phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) tại Mũi Né, Đà Lạt và Tà Đùng. Cùng với đó, tỉnh thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải nhựa, bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái tại các điểm đến.

Định hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức hoạt động du lịch, từ đầu tư hạ tầng, vận hành cơ sở lưu trú đến cung ứng dịch vụ và quản lý điểm đến. Khi các tiêu chí môi trường được chú trọng, doanh nghiệp du lịch cần quan tâm hơn đến hiệu quả sử dụng năng lượng, nước, quản lý chất thải và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để nâng sức cạnh tranh của điểm đến trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm có trách nhiệm với môi trường.

Không gian thiên nhiên trong lành và các mô hình du lịch sinh thái tại Lâm Đồng đang được định hướng chuyển đổi theo tiêu chuẩn xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. (Ảnh: C.H)

Việc đặt mục tiêu phát triển du lịch xanh, thí điểm mô hình Net Zero và gắn hoạt động du lịch với lợi ích cộng đồng cho thấy Lâm Đồng đang hướng đến cách tiếp cận phát triển bền vững, tương đồng với các trụ cột ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).

Song song với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng thông minh trong quản lý, quảng bá không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn nâng tầm trải nghiệm hiện đại cho du khách, tạo nền tảng vững chắc để Lâm Đồng vươn lên trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương vào tầm nhìn năm 2045.