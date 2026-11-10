Chuyên gia: Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12, lạm phát sẽ quyết định

Thị trường lao động vững mạnh

Báo cáo việc làm vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước (6/11) cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm được 165.000 việc làm mới trong tháng 10, cao gấp hơn hai lần so với con số 65.000 việc làm mới theo dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Tăng trưởng việc làm tháng 8 và tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng thêm 84.000 so với số liệu công bố trước đó.

Trong khi các nhà kinh tế ước tính rằng nền kinh tế cần tạo ra ít nhất 40.000 việc làm mỗi tháng để theo kịp tốc độ tăng trưởng của dân số trong độ tuổi lao động. Mức cân bằng (breakeven) này đã giảm từ khoảng 150.000 việc làm vào năm 2024, do lực lượng lao động thu hẹp trong bối cảnh chính quyền Trump thắt chặt các chính sách nhập cư.

Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ đã kéo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 4,1% trong tháng trước từ mức 4,2% của tháng 9.

“Báo cáo này mạnh mẽ hơn nhiều so với dự kiến… Trong ba tháng qua, tốc độ tuyển dụng đạt trung bình khoảng 137.000 vị trí mỗi tháng – một nhịp độ lành mạnh hơn nhiều so với những gì thị trường từng dự đoán”, Anshul Sharma – Giám đốc Đầu tư tại Savvy Wealth ở New York nói.

Tuy nhiên tốc độ tăng lương đã chậm lại một chút khi chỉ tăng 3,1% trong 12 tháng tính đến tháng 10, sau khi đã tăng 3,2% trong tháng 9. Mặc dù điều này cho thấy áp lực giảm lạm phát từ thị trường lao động, nó cũng phản ánh sự xói mòn liên tục đối với thu nhập của các hộ gia đình. Trong tháng 9, giá tiêu dùng đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, lạm phát mới quyết định

“Thị trường lao động đang nóng lên trên diện rộng, củng cố quan điểm của chúng tôi rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách vào tháng 12”, Kathy Bostjancic - Chuyên gia kinh tế trưởng tại Nationwide nhận định.

Tương tự Tim Holland – Giám đốc đầu tư tại Orion ở Omaha, Nebraska cũng cho rằng, các báo cáo về thị trường lao động có thể làm tăng khả năng Fed sẽ nâng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà giao dịch đang đặt cược tới 80,5% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 29/12 tới, tăng mạnh so với mức 71% chỉ một tuần trước đó.

Bên cạnh con số tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, Peter Cardillo – Chuyên gia kinh tế thị trường cấp cao tại Spartan Capital Securities ở New York còn chỉ ra, với mức lương theo giờ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, điều này càng khẳng định rằng Fed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng lãi suất vào tháng 12. “Câu hỏi đặt ra là, họ sẽ tăng 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản?”, ông nói thêm.

Nhiều nhà kinh tế khác cũng có chung quan điểm là báo cáo việc làm mạnh mẽ đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, nhưng cho rằng lạm phát mới là yếu tố quyết định.

“Chúng tôi cho rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn còn đó, nhất là khi tiền lương trong tháng đã tăng 0,4%. Yếu tố quyết định quan trọng hơn vẫn là lạm phát, đặc biệt là giá năng lượng”, Anshul Sharma – Giám đốc Đầu tư tại Savvy Wealth cho biết.

Đồng quan điểm, Steve Kolano – Giám đốc đầu tư tại Integrated Partners ở Waltham, Massachusetts cũng cho rằng, với việc thị trường lao động đang rất mạnh, trọng tâm sắp tới sẽ chuyển hoàn toàn sang lạm phát – yếu tố quyết định chính đối với chính sách tiền tệ. “Hiện tại, thị trường đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, sau đó có thể tiếp tục tăng 25 điểm cơ bản mỗi quý trong năm 2027, cho đến khi xu hướng giảm lạm phát trở nên rõ ràng và ổn định”, ông cho biết.

Susannah Streeter – Chiến lược gia đầu tư cấp cao của Wealth Club ở London cũng cho rằng, thị trường có thể sẽ chứng kiến ​​thêm vài đợt tăng lãi suất nữa từ nay đến cuối năm sau. “Nhưng mọi thứ còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến cuộc xung đột với Iran, bởi hiện vẫn còn quá nhiều yếu tố bất định”.

Thậm chí Brian Jacobsen - Chiến lược gia kinh tế trưởng tai Annex Wealth Management ở Menomonee Falls ở Wisconsin còn chỉ ra, mặc dù thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng khi lạm phát còn cao hơn con số đó, thì thu nhập thực tế bình quân mỗi giờ thực chất lại sụt giảm.

Bởi vậy theo ông, “nếu giá dầu giảm, giá xăng dầu hạ nhiệt, lạm phát đi xuống và áp lực tăng lãi suất đối với Fed giảm bớt, thì nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế sẽ được hưởng lợi”.