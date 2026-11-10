Ví điện tử Tasco tăng số dư khách hàng lên hơn 764 tỷ đồng

Báo cáo lợi nhuận quý III/2026 của Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) ghi nhận khâu bán hàng tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận gộp đạt 1.677,4 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ, trên nền doanh thu thuần 10.430,6 tỷ đồng, tăng 14%. Biên lãi gộp của Tasco nhờ đó nâng từ 10,5% lên 16,1%.

Ở dòng cuối báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Tasco chỉ đạt 32,8 tỷ đồng, giảm 89% so với 302,7 tỷ đồng của quý III/2025. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu Tasco tương ứng giảm từ 311,84 đồng xuống 30,68 đồng.

Khoảng cách giữa hai con số nằm chủ yếu ở chi phí tài chính. Chi phí lãi vay quý III của Tasco lên 542,7 tỷ đồng, gấp ba lần mức 180,3 tỷ đồng cùng kỳ. Con số đó tương đương gần một phần ba lợi nhuận gộp trong quý.

Doanh thu thuần quý III/2026 của Tasco tăng 14%, lợi nhuận gộp tăng 75% so với cùng kỳ. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Doanh thu bảo hiểm và số dư ví điện tử cùng tăng mạnh

Lũy kế 9 tháng, Tasco đạt doanh thu thuần 32.621,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận gộp đạt 4.205,1 tỷ đồng, tăng 73,5%. Riêng quý III, doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trước giảm trừ của Tasco đạt 9.641,9 tỷ đồng, tăng 12,9%.

Trong cơ cấu doanh thu của Tasco, mảng bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất. Doanh thu kinh doanh bảo hiểm quý III đạt 601,1 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, trong khi giá vốn mảng bảo hiểm chỉ tăng từ 217,5 tỷ lên 417,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu bảo hiểm của Tasco đạt 1.551,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước.

Ở mảng giao dịch số, số dư tiền khách hàng gửi tại các tài khoản thanh toán của Tasco tiếp tục tăng. Tại ngày 30/9/2026, khoản phải trả khách hàng ví điện tử đạt 764,3 tỷ đồng, tăng 30,4% so với đầu năm. Khoản phải trả khách hàng ETC, gắn với dịch vụ thu phí tự động không dừng do VETC vận hành, giảm 13,9% xuống 643,1 tỷ đồng.

Tổng hai khoản số dư tại Tasco đạt 1.407,4 tỷ đồng, tăng 5,5% sau 9 tháng. Một cách lý giải là dòng tiền người dùng có thể đang dịch chuyển từ tài khoản thu phí đơn thuần sang ví điện tử có nhiều tiện ích thanh toán hơn.

Tasco cũng tiếp tục rót vốn cho hạ tầng phần mềm và tài sản vận hành. Nguyên giá phần mềm máy tính tăng từ 358,2 tỷ lên 425,8 tỷ đồng, trong đó 65,1 tỷ đồng mua mới trong kỳ. Tiền chi mua sắm và xây dựng tài sản cố định của Tasco trong 9 tháng đạt 1.585,1 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Chi phí lãi vay gấp ba và dòng tiền kinh doanh mỏng

Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay của Tasco đạt 1.474 tỷ đồng, gấp 2,5 lần mức 587,3 tỷ đồng cùng kỳ và tương đương 35% lợi nhuận gộp. Tổng dư nợ vay và thuê tài chính tại ngày 30/9/2026 đạt 23.560,2 tỷ đồng, tăng 1.638,4 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 10.869,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Tasco ở mức 1,3 lần. Tổng nợ phải trả 37.047,3 tỷ đồng, gấp 2,05 lần vốn chủ sở hữu 18.056,6 tỷ đồng. Song song, tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Tasco giảm còn 3.031,8 tỷ đồng.

Chi phí vận hành của Tasco cũng tăng nhanh hơn doanh thu. Chi phí bán hàng quý III đạt 717,9 tỷ đồng, tăng 83,5%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 538,9 tỷ đồng, tăng 40,5%. Tổng hai khoản 1.256,8 tỷ đồng, tương đương 75% lợi nhuận gộp trong quý.

Chi phí lãi vay quý III/2026 của Tasco gấp ba cùng kỳ, lợi nhuận công ty mẹ giảm còn 32,8 tỷ đồng. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026.

Doanh thu tài chính quý III giảm 49,5%, còn 308,1 tỷ đồng. Nguyên nhân là doanh thu tài chính khác giảm từ 532,4 tỷ xuống 43,8 tỷ đồng, dù lãi tiền gửi và cho vay tăng từ 78,1 tỷ lên 264,3 tỷ đồng. Mức giảm lợi nhuận quý III của Tasco có thể liên quan một phần đến mức nền cao của khoản thu tài chính cùng kỳ năm trước.

Phần lớn lợi nhuận còn lại không thuộc về cổ đông công ty mẹ. Trong 137,8 tỷ đồng lãi sau thuế hợp nhất quý III, cổ đông không kiểm soát hưởng 105,1 tỷ đồng, tương đương 76%. Tỷ lệ đó có thể liên quan đến cấu trúc 108 công ty con gián tiếp, trong đó nhiều đơn vị Tasco chỉ nắm tỷ lệ lợi ích dưới 30%.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tasco trong 9 tháng chỉ đạt 51,3 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Trong cùng giai đoạn, doanh nghiệp chi trả 1.310,4 tỷ đồng chi phí đi vay, gấp ba năm trước. Chi phí chờ phân bổ dài hạn tăng lên 2.422,6 tỷ đồng, trong đó lãi vay các dự án BOT chờ phân bổ chiếm 1.178,6 tỷ đồng.

Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư của Tasco trong 9 tháng tăng lên 1.153,1 tỷ đồng, từ mức 701 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi thế thương mại trên báo cáo tình hình tài chính còn 2.227,3 tỷ đồng, phân bổ dần trong 10 năm theo chính sách kế toán của Tasco.

Sau 9 tháng, Tasco tạo ra 4.205,1 tỷ đồng lợi nhuận gộp, trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 51,3 tỷ đồng. Khoảng cách đó phản ánh quy mô vốn mà hệ sinh thái Tasco đang vận hành trên tổng tài sản 55.103,9 tỷ đồng. Hệ sinh thái gồm 7 công ty con trực tiếp và 108 công ty con gián tiếp, trải từ phân phối ô tô, hạ tầng giao thông, nước sạch đến thanh toán điện tử.