Phụ nữ Thủ đô chủ động mở lối kinh doanh trên không gian số

Năng động tìm khách, thay đổi cách bán hàng

Hoạt động kinh doanh của nhiều chị em đang có những thay đổi khi việc bán hàng không còn bó hẹp tại cửa hàng hay cơ sở sản xuất. Bên cạnh khách quen, nhiều người chủ động tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, học cách quay video, giới thiệu sản phẩm và nhận đơn trực tuyến.

Gia đình bà Nguyễn Thị Sinh, thôn Cổ Hóa, xã Liên Minh, có khoảng 4 sào đất trồng 1.000 cây nho sữa và nho Hạ Đen. Việc chăm sóc vườn đã đi vào nền nếp nhưng đầu ra vẫn là nỗi lo mỗi mùa thu hoạch. Nho chủ yếu bán cho khách đến vườn hoặc người dân địa phương đặt mua; ngày mưa, khách vắng, việc tiêu thụ càng khó.

Bà Nguyễn Thị Sinh cùng con gái livestream giới thiệu, bán nho do gia đình trồng. Ảnh: Hoàng Lan

Tháng 8-2026, bà Sinh cùng con gái tham gia chương trình “Phụ nữ Thủ đô tiêu dùng số - Nâng tầm giá trị hàng Việt” do Hội LHPN Hà Nội tổ chức. Tại đây, bà được hướng dẫn cách livestream, giới thiệu nho và tương tác với người xem. Lần thử sức ấy mang lại kết quả đáng khích lệ: chỉ trong một buổi sáng, gia đình nhận đơn mua 80kg nho qua cả kênh trực tiếp và trực tuyến.

Điều đáng chú ý không chỉ là lượng nho được đặt mua, mà là sự thay đổi trong cách tìm đầu ra. Thay vì phụ thuộc vào lượng khách ghé vườn, người trồng nho đã thử chủ động đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trên không gian số. Dẫu một phiên bán hàng chưa thể bảo đảm đầu ra lâu dài, trải nghiệm này giúp bà Sinh nhìn thấy khả năng mở rộng thị trường.

Cũng tại xã Liên Minh, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, đại diện cơ sở giò chả, nem chua Đáng Đạt, từng ngại xuất hiện trước ống kính dù gia đình đã có thiết bị livestream. Cơ sở làm nghề khoảng 30 năm, lâu nay chủ yếu bán trực tiếp. Khi được hướng dẫn giới thiệu sản phẩm, tương tác và tiếp nhận đơn hàng, chị quyết định thử cách bán mới.

Theo chị Quỳnh, hoạt động quảng bá trực tuyến giúp lượng khách của cửa hàng tăng khoảng 30%. Từ chỗ e dè trước máy quay, chị đã tìm thêm được một kênh giới thiệu sản phẩm của gia đình. Với hộ kinh doanh nhỏ, thay đổi ấy vừa mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, vừa đặt ra yêu cầu giữ chất lượng và giao hàng đúng hẹn.

Các sản phẩm giò chả, nem chua của cơ sở Đáng Đạt được giới thiệu qua livestream bán hàng. Ảnh: Hoàng Lan

Tinh thần học hỏi còn thể hiện tại nhiều địa phương. Cuối tháng 10-2026, gần 200 hội viên và người lao động xã Thư Lâm tham gia đào tạo kinh doanh trên TikTok, trực tiếp thực hành tạo tài khoản, xây dựng nội dung và giới thiệu sản phẩm bằng điện thoại. Tại phường Phú Lương, các nữ chủ hộ kinh doanh tìm hiểu bán hàng đa kênh, xây dựng thương hiệu cá nhân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá. Từ chỗ chờ khách đến mua, nhiều người đang học cách chủ động tiếp cận thị trường.

Hội hỗ trợ những kỹ năng người kinh doanh cần

Chuyển đổi số không chỉ là biết livestream hay đăng bài lên mạng. Khi đơn hàng tăng, người bán còn phải theo dõi doanh thu, quản lý hàng tồn, đối soát thanh toán và tính toán chi phí vận chuyển. Đây cũng là những nhu cầu mà các cấp Hội LHPN Hà Nội hướng tới khi thiết kế hoạt động hỗ trợ hội viên.

Tại Phú Lương, Hội LHPN phường thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ kinh doanh số với 30 thành viên. Mô hình tạo nơi trao đổi kinh nghiệm, học kỹ năng bán hàng và kết nối giữa những phụ nữ đang khởi nghiệp, kinh doanh. Hội LHPN phường cũng phối hợp với BIDV tổ chức chương trình chuyển đổi số và kết nối tài chính, giới thiệu ngân hàng số, thanh toán QR và giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh. Những nội dung này gắn trực tiếp với việc bán hàng hằng ngày, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền.

Hội viên phụ nữ phường Phú Lương được hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số, thương mại điện tử và bán hàng đa nền tảng. Ảnh: PL

Tương tự, Hội LHPN phường Giảng Võ triển khai mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số”; xã Mỹ Đức thành lập tổ gồm 15 thành viên, hướng tới quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối khách hàng. Các mô hình quy mô không lớn nhưng tạo môi trường để hội viên học hỏi và hỗ trợ nhau, nhất là những người còn bỡ ngỡ với nền tảng trực tuyến.

Ở cấp thành phố, chương trình “Phụ nữ Thủ đô tiêu dùng số - Nâng tầm giá trị hàng Việt” cho thấy cách hỗ trợ gắn với sản phẩm thực tế: người tham gia được tập livestream, giới thiệu hàng hóa và thực hành bán hàng ngay trong chương trình.

Cùng với kỹ năng bán hàng, hiểu biết pháp luật và quản trị tài chính ngày càng quan trọng. Ngày 30-10, Hội LHPN Hà Nội phối hợp Sở Tư pháp tập huấn chính sách, pháp luật về thuế cho hơn 200 đại biểu là nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Các nội dung về hóa đơn, chứng từ, kê khai thuế và giải đáp vướng mắc giúp chị em chuẩn bị tốt hơn trước yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh.

Về lâu dài, Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 9-6-2026 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, phát triển thương hiệu và kết nối nguồn lực. Đây là cơ sở để hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng ở những lớp tập huấn đơn lẻ mà tiếp tục đồng hành với phụ nữ trong quá trình phát triển kinh doanh.