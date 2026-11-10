Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau đợt bán tháo tuần trước, giá dầu lao dốc gần 6%

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Cổ phiếu công nghệ đã được mua mạnh trở lại sau đợt bán tháo vào tuần trước, dẫn dắt xu thế tăng trên diện rộng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1.104,02 điểm, tương đương tăng 2,15%, đạt 52.389,75 điểm. Mức tăng mạnh ghi nhận ở những mã như Goldman Sachs hay Caterpillar đã mang lại lực hỗ trợ lớn cho thước đo blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên. Goldman tăng gần 3,4% còn Caterpillar chốt phiên với mức tăng hơn 7,2%.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,35%, đạt 7.549,94 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ hôm 8/4. Chỉ số Nasdaq tăng 2,74%, đạt 25.253,14 điểm.

Với thành quả tăng trong phiên đầu tuần, Dow Jones hiện đã vượt mức điểm đóng cửa ghi nhận vào ngày bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hôm 3/11. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq - hai thước đo tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ - vẫn còn thấp hơn mức đó một chút.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu nối tiếp xu thế giảm mạnh của tuần trước, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 3,98 USD/thùng, tương đương giảm 4,38%, chốt phiên ở mức 86,85 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 5,75 USD/thùng, tương đương giảm 5,85%, xuống còn 92,57 USD/thùng.

Phiên giảm mạnh này của giá dầu nối tiếp mức giảm gần 17% trong tuần trước, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư rằng việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa rồi sẽ dẫn tới việc Tổng thống Donald Trump khó leo thang cuộc chiến với Iran. Phát biểu vào cuối tuần, ông Trump cũng nói ít có khả năng ông ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Nhờ lực bắt đáy cổ phiếu chip trong phiên thứ Sáu vừa rồi, chứng khoán Mỹ đã phục hồi một phần sau đợt bán tháo mạnh mẽ vào thứ Năm - cú giảm xuất phát từ những lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy, những lo ngại về lĩnh vực AI vẫn còn đó sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhà đầu tư ở Phố Wall đang lo rằng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu, tiêu thụ năng lượng và chi phí phát triển có thể làm chậm lại làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng AI.

Ngành công nghệ cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt đến vụ bê bối tình ái bị lộ vào hôm Chủ nhật của người đồng sáng lập kiêm CEO Jensen Huang của hãng chip Nvidia. Hội đồng quản trị của Nvidia đã mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông Huang với một nữ doanh nhân bị các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức giảm 4%.

Trái ngược với Nvidia, các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 đều tăng trong phiên này. Amazon tăng khoảng 3%, trong khi Tesla và Alphabet lần lượt tăng 5,5% và 1%. Microsoft cũng ghi nhận mức tăng gần 3%.

Các cổ phiếu ngành chip khác cũng khởi sắc, với Broadcom tăng gần 9%, còn Advanced Micro Devices (AMD) tăng 13%. Quỹ iShares Semiconductor ETF (SOXX) - sau khi giảm khoảng 13% trong tuần trước - ghi nhận mức tăng hơn 7% trong phiên đầu tuần.

Trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Jay Hatfield của Infrastructure Capital Advisors, đợt bán tháo cổ phiếu chip gần đây là “quá đà”. Tuy nhiên, ông cho rằng sự biến động này cũng “có cơ sở nhất định”, bởi “chắc chắn đang tồn tại những rào cản chính sách từ phía Đảng Dân chủ, không chỉ trong ngắn hạn mà quan trọng hơn là trong dài hạn, từ năm 2028 trở đi”. Ông tin chắc rằng, xét về lâu dài, các trung tâm dữ liệu “rồi sẽ được xây dựng” tại Mỹ.

Đối với thị trường chung, Hatfield cho rằng đợt phục hồi vào thứ Hai “không đồng nghĩa với việc mọi khó khăn đã qua”. Ông dự báo chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định cho đến cuối năm. “Thị trường vẫn còn chịu nhiều áp lực”, ông Hatfield nói, đồng thời chỉ ra giá dầu có thể tăng cao trở lại do xung đột tiếp diễn tại Trung Đông cũng như triển vọng lãi suất tăng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là những yếu tố gây trở ngại.

Trong tuần này, các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ sẽ hướng sự chú ý đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan đến AI, bao gồm CoreWeave, Cisco và Applied Materials, để đánh giá triển vọng của ngành công nghệ và xem liệu đợt bán tháo gần đây đã kết thúc hay vẫn còn tiếp diễn.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo dự kiến sẽ được công bố vào thứ Ba và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Sáu, nhằm tìm kiếm manh mối về động thái tiếp theo của Fed.

Về tình hình Trung Đông, vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ về khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy một chiến dịch quân sự quy mô lớn từ phía Mỹ.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran phát biểu trên các phương tiện truyền thông nhà nước rằng Tehran không có kế hoạch đàm phán trừ khi Washington thực hiện các bước đi thiết thực để đáp ứng 7 điều kiện đã được nêu trong một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6.

Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao nước này và người đồng cấp Oman đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng trong khu vực, đồng thời bảo đảm an ninh hàng hải và các tuyến đường biển.

Cùng ngày, ông Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải. Dù vậy, các quan chức cấp cao của Mỹ và các nước vùng Vịnh tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận trong tương lai gần.