Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Theo thông tin Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) công bố ngày 6/11, dẫn số liệu sơ bộ của Cục Hải quan ngày 4/11/2026, kim ngạch xuất khẩu hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt tổng cộng 207,02 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 149,41 tỷ USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 29,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhóm điện thoại và linh kiện đạt 57,61 tỷ USD, tăng 18,4%, chiếm 11,5%.

Riêng tháng 10, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 25,68 tỷ USD, tăng 13,8% so với tháng trước. Nhóm điện thoại và linh kiện đạt 5,84 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng 9 nhưng vẫn tăng khoảng 15% so với cùng kỳ.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử tại nhà máy ở Việt Nam. Ảnh: AI

Trong khi đó, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 10 đạt 26,28 tỷ USD, cao hơn 600 triệu USD so với kim ngạch xuất khẩu cùng nhóm hàng. Tính chung 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 215,25 tỷ USD, tăng 74,4% so với cùng kỳ và cao hơn 65,84 tỷ USD so với xuất khẩu. Diễn biến này cho thấy ngành điện tử Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung linh kiện và thiết bị từ nước ngoài để phục vụ sản xuất, lắp ráp và xuất khẩu.

Theo Cục Công nghiệp, nhiều linh kiện quan trọng như chip bán dẫn, bộ nhớ, màn hình và bảng mạch hiện chủ yếu được nhập khẩu. Doanh nghiệp trong nước đã tham gia cung ứng một số linh kiện, phụ kiện và dịch vụ hỗ trợ, nhưng năng lực sản xuất vẫn cần được mở rộng. Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu điện tử tăng cao chưa phản ánh đầy đủ giá trị được tạo ra trong nước. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và kiểm thử linh kiện, đồng thời phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Trong khi đó, nhóm điện thoại và linh kiện có diễn biến khác. Tháng 10, nhập khẩu đạt 1,14 tỷ USD, giúp nhóm hàng này xuất siêu khoảng 4,7 tỷ USD. Tính chung 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 9,26 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ, thấp hơn 48,35 tỷ USD so với xuất khẩu. Như vậy, hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và điện thoại có mức độ phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu khác nhau, trong đó nhóm máy tính và điện tử vẫn chiếm phần lớn kim ngạch nhập khẩu.