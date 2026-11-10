Vụ bê bối của CEO Jensen Huang đặt tương lai của Nvidia vào thế khó

CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: CNBC.

Việc CEO Jensen Huang của Nvidia thừa nhận có quan hệ tình ái ngoài luồng với một người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc đã làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của ông tại hãng chip khổng lồ này, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu vị đồng sáng lập 63 tuổi này - người đã đưa Nvidia trở thành một trong những công ty đại chúng đắt giá nhất thế giới - buộc phải rút khỏi ghế CEO.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, ngược dòng xu thế tăng điểm mạnh của toàn thị trường. Trước đó, vào Chủ nhật, ông Huang đã thừa nhận mối quan hệ nói trên trong một bức thư gửi gửi tới nhân viên, đồng thời cho biết Hội đồng Quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra xem liệu ông có trở thành mục tiêu của một cơ quan tình báo nước ngoài hay không. Hội đồng Quản trị Nvidia khẳng định họ vẫn “đặt niềm tin vào Jensen” và cho biết “không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm”.

Tờ báo New York Times là đơn vị truyền thông đầu tiên đưa tin rằng bà Alice Huang - nữ doanh nhân người Trung Quốc trong vụ bê bối của CEO Nvidia - là điệp viên Trung Quốc, dựa trên tiết lộ của các nguồn tin tình báo. Phía Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là hành vi bôi nhọ.

ẢNH HƯỞNG LỚN CỦA ÔNG HUANG

Theo hãng tin CNBC, Nvidia cho biết ông Huang vẫn sẽ tiếp tục điều hành công ty trong thời gian diễn ra cuộc điều tra, nhưng áp lực đang đè nặng lên nhà sản xuất chip đã giữ vai trò cung cấp công nghệ nền tảng cho sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) trong 4 năm qua. Các nhà lãnh đạo từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ đều đang yêu cầu được báo cáo về vụ việc.

Các thành viên Đảng Dân chủ, những người chuẩn bị nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ tháng 1/2027, đang kêu gọi mở các cuộc điều tra và xây dựng luật mới. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren viết trên nền tảng X vào ngày thứ Hai rằng cần có các biện pháp “ngăn chặn các loại chip AI tiên tiến làm lợi cho quân đội Trung Quốc”.

Theo nhận định của CNBC, ông Huang có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn tại Nvidia và là gương mặt đại diện duy nhất của công ty, trong khi không có nhân vật kế nhiệm rõ ràng nào. Ông cũng là một trong những người ủng hộ AI mạnh mẽ nhất tại Mỹ, đóng vai trò then chốt trong việc huy động vốn cho quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn. Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết giữa ông và Tổng thống Donald Trump đã giúp Nvidia có vị thế ưu tiên trong các cuộc thảo luận về chính sách, an toàn và quy định liên quan đến AI.

“Vấn đề tại Nvidia là hiện chưa có người kế nhiệm rõ ràng cho Jensen, trong khi chúng tôi từng kỳ vọng ông ấy sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này thêm ít nhất 10 năm nữa”, các nhà phân tích tại công ty Melius Research viết trong một báo cáo ngày 9/11.

Bà Stacy Rasgon, một nhà phân tích tại Bernstein, nói với hãng tin CNBC trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 9/11: “Jensen chính là Nvidia. Nvidia chính là Jensen”. Ông nói thêm rằng ông Huang “điều hành công ty theo kiểu tập trung từ trên xuống” và “nắm giữ mọi quyền quyết định quan trọng”.

Từ lâu, Nvidia đã duy trì một cấu trúc tổ chức phẳng, không phân cấp phức tạp. Ông Huang tham gia sâu sát vào các hoạt động vận hành hàng ngày của công ty, đồng thời thường xuyên đóng vai trò là người phát ngôn trước các nhà lãnh đạo thế giới và tại các hội nghị trong ngành. Ngoài cương vị đồng sáng lập và CEO, ông Huang còn giữ chức Chủ tịch công ty (president) của Nvidia.

Vào tháng 9/2025, ông Huang từng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên CNBC rằng ông có tới 60 nhân sự báo cáo trực tiếp cho mình. Các tài liệu nội bộ mà CNBC tiếp cận được cho thấy, tính đến tuần này, ông có 33 nhân sự báo cáo trực tiếp, bao gồm Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress, Giám đốc khoa học Bill Dally, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm Dwight Diercks, và Ian Buck - người được biết đến nhiều nhất với tư cách là cha đẻ của nền tảng phần mềm CUDA tại Nvidia.

QUYỀN SỞ HỮU HẠN CHẾ NHƯNG VAI TRÒ KHÓ THAY THẾ

Tuy nhiên, so với một số nhà sáng lập khác trong lĩnh vực công nghệ như CEO Mark Zuckerberg của Meta hay CEO Elon Musk của SpaceX, quyền kiểm soát thực tế của ông Huang ở mức khá khiêm tốn. Ông chỉ sở hữu hơn 3% cổ phiếu đang lưu hành của Nvidia và là một trong 11 thành viên Hội đồng Quản trị - bộ phận của Nvidia hiện không có chức danh Chủ tịch chính thức.

Hơn nữa, trong phần liệt kê các yếu tố rủi ro trong các hồ sơ tài chính của Nvidia, ông Huang không được nêu đích danh là một “nhân sự chủ chốt”. Thay vào đó, công ty chỉ nêu chung rằng: “Chúng tôi phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ điều hành đã gắn bó lâu năm với công ty”. Nvidia cho biết: “Nếu không đảm bảo được kế hoạch kế nhiệm hiệu quả, quá trình chuyển giao kiến thức cũng như sự chuyển tiếp suôn sẻ giữa các giám đốc điều hành và nhân sự chủ chốt, thì các kế hoạch chiến lược, khả năng thực thi và sự thành công lâu dài của công ty có thể bị ảnh hưởng tiêu cực”.

Dù vậy, tầm ảnh hưởng của Huang là điều không thể phủ nhận đến mức vấn đề kế nhiệm gần như không được các nhà phân tích và nhà đầu tư nhắc đến.

Trong một báo cáo ngày 9/11, ông Timm Schulze-Melander, chuyên gia phân tích tại công ty Rothschild & Co. Redburn, nhận định rằng ông Huang có thể buộc phải rời khỏi vị trí CEO nếu cuộc điều tra của Hội đồng Quản trị phát hiện ra “một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều” so với một mối quan hệ không được công khai. Tuy nhiên, ông Schulze-Melander cho rằng việc Huang từ chức không phải là kết quả tất yếu của cuộc điều tra, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo quan trọng của ông đối với công ty.

Vị chuyên gia này viết rằng Hội đồng quản trị của Nvidia “cần thể hiện sự độc lập và bảo vệ lợi ích của các cổ đông mà không gây bất ổn cho một công ty vốn phụ thuộc quá mức vào người sáng lập để đạt được thành công như hiện tại”. Ông nói thêm: “Tuyên bố ban đầu của hội đồng quản trị cho thấy họ đang nỗ lực đạt được cả hai mục tiêu đó”.

Một số nhà phân tích cho rằng cuộc điều tra có thể dẫn đến những thay đổi trong cơ cấu quản trị tại Nvidia, bao gồm cả việc thiết lập kế hoạch dự phòng cho quá trình chuyển giao lãnh đạo.

Các chuyên gia phân tích từ Melius nhận định rằng Nvidia sở hữu một “đội ngũ nhân sự cấp cao hùng hậu” trong các mảng kinh doanh như mạng lưới, hạ tầng quy mô lớn và điện toán hiệu năng cao. Bên cạnh đó, công ty còn có nền tảng “chuyên môn kỹ thuật” vững chắc nhờ Giám đốc công nghệ Michael Kagan và nhà khoa học trưởng Bill Dally.

“Những nhân sự này có thể duy trì hoạt động của công ty, nhưng Jensen là một cá nhân độc nhất vô nhị. Nguồn năng lượng của ông ấy vẫn rất cần thiết để duy trì niềm tin vào AI”, báo cáo của Melius nhận xét.