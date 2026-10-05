Cuộc thi ảnh và video clip với chủ đề Di sản Hội An từ góc nhìn Bảo tàng

Du khách tham quan tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An.

Đối tượng dự thi: là học sinh đang sinh sống, học tập tại các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng) theo hình thức cá nhân hoặc liên kết thành nhóm để tham gia. Nội dung dự thi: Các tác phẩm được thực hiện tại các bảo tàng trong Khu phố cổ Hội An, khai thác những giá trị di sản vật thể, phi vật thể, tư liệu, hiện vật và câu chuyện lịch sử, văn hóa được giới thiệu tại bảo tàng. Đối với thể loại ảnh, khuyến khích những góc chụp, bố cục và cách thể hiện sáng tạo, làm nổi bật giá trị của di sản, hiện vật hoặc không gian bảo tàng. Đối với video clip, nội dung kể bằng hình thức trải nghiệm, khám phá, giới thiệu hoặc cảm nhận cá nhân; kết hợp hình ảnh, lời dẫn, âm thanh, phỏng vấn... Địa điểm thực hiện tại địa bàn TP Hội An trước đây như: Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh (149 Trần Phú), Bảo tàng Nghề y truyền thống (46 Nguyễn Thái Học), Bảo tàng Văn hóa Dân gian (33 Nguyễn Thái Học - 62 Bạch Đằng), Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch (80 Trần Phú), Bảo tàng Thổ sản (57 Trần Phú). Thông qua cuộc thi nhằm tạo cơ hội để học sinh thể hiện góc nhìn và cách kể chuyện của mình về di sản, giáo dục ý thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời tiếp tục quảng bá các điểm đến du lịch, góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch Hội An, Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 31-10-2026. Tác phẩm gửi về email: hoianmuseum@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại Tổ nghiệp vụ Phòng Bảo tàng Di sản Đô thị cổ Hội An (số 10B - Trần Hưng Đạo, phường Hội An, TP Đà Nẵng). Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải ở hai nội dung: ảnh và video clip; đồng thời được giới thiệu, quảng bá trên các kênh thông tin của Trung tâm và tại các sự kiện của TP Đà Nẵng.