Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm mây tre đan Hoằng Thịnh

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc tham gia giới thiệu các sản phẩm tại phiên livestream.

Tại phiên livestream, Ban Tổ chức đã giới thiệu, quảng bá và bán 7 sản phẩm tiêu biểu của làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh. Các sản phẩm được giới thiệu trực quan, sinh động, làm nổi bật sự đa dạng về mẫu mã, tính tiện dụng, độ bền và giá trị ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Đặc biệt, sản phẩm nôi tre Huyền Anh đạt chứng nhận OCOP 3 sao đã góp phần khẳng định chất lượng và giá trị của sản phẩm thủ công truyền thống địa phương.

Với cách giới thiệu gần gũi, khéo léo, kết hợp hình ảnh trực quan và những chia sẻ thiết thực về công dụng của từng sản phẩm, chương trình không chỉ giúp người xem hiểu rõ hơn về đặc điểm, giá trị sử dụng của các mặt hàng mây tre đan mà còn lan tỏa nét đẹp của nghề truyền thống, sự khéo léo và tâm huyết của những người thợ làng nghề Hoằng Thịnh.

Các nghệ nhân làng nghề trực tiếp thao tác các công đoạn tạo ra sản phẩm tại phiên livestream.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sản phẩm tại phiên livestream được dành để trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người xem. Ngay trong phiên livestream, Ban Tổ chức tiếp nhận hàng trăm lượt đặt hàng của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.