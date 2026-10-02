Trẻ hóa đội ngũ đảng viên ở cơ sở

"Hạt giống đỏ" từ các phong trào thi đua

Ngày 7-9 vừa qua là dấu mốc đặc biệt đối với chị Hoàng Thị Hiền, thôn Trung Thành, xã Tiên Yên khi chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là quần chúng tích cực trong các hoạt động phong trào tại địa phương, chị Hiền được Chi bộ thôn Trung Thành phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và giao nhiệm vụ cụ thể để rèn luyện qua thực tiễn.

Các học viên xã Lâm Bình, Thượng Lâm, Minh Quang và Bình An tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Đồng chí Hoàng Thị Phương, Bí thư Chi bộ thôn Trung Thành, chia sẻ: "Hằng năm chi bộ đều chỉ đạo các đoàn thể rà soát, phát hiện nhân tố tích cực, từ đó tạo môi trường để quần chúng phấn đấu, trưởng thành".

Không chỉ riêng thôn Trung Thành, công tác này cũng là điểm sáng của Đảng bộ xã Tiên Yên. Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên, cho biết: Để đẩy mạnh kết nạp đảng viên trẻ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã chủ động giao chỉ tiêu, thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức ký cam kết thực hiện với từng chi bộ. Xã xác định đây là chỉ tiêu then chốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực giới thiệu quần chúng ưu tú. Các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp sát sao hướng dẫn, hỗ trợ chi bộ hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quy trình kết nạp chặt chẽ, đúng quy định. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã Tiên Yên đã kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 75% kế hoạch năm.

Linh hoạt đưa lớp học về tận cơ sở

Song song với việc tạo nguồn, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới hình thức bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng.

Tại xã Lâm Bình, Đảng bộ xã phối hợp với Trung tâm Chính trị mở các lớp học ngay tại địa phương vào thời gian hợp lý. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 78 quần chúng ưu tú và 1 lớp cho 65 đảng viên mới của các xã lân cận.

Bí thư Chi bộ thôn Trung Thành, xã Tiên Yên trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đảng viên Hoàng Thị Hiền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Lâm Bình, cho biết: "Việc linh hoạt mở các lớp bồi dưỡng ngay tại cơ sở đã giải quyết được khó khăn về thời gian và khoảng cách đi lại cho học viên. Mô hình này không chỉ giúp quần chúng nắm vững lý luận chính trị mà còn tạo sức lan tỏa, góp phần mở rộng nguồn kết nạp".

Chị Phan Thị Thu, thôn Hợp Thành, xã Thượng Lâm chia sẻ, trước đây do bận sản xuất, kinh doanh và chăm sóc gia đình nên chị khó sắp xếp thời gian đi học xa. Khi lớp bồi dưỡng được mở ngay tại địa phương, chị đã tham gia và có thêm động lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những cách làm linh hoạt, sáng tạo từ cơ sở đã mang lại kết quả rõ nét. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 3.370 đảng viên mới, đạt 81,2% kế hoạch.

Kết quả này khẳng định, công tác phát triển Đảng ở vùng nông thôn không chỉ phụ thuộc vào chỉ tiêu giao, mà then chốt là sự chủ động, đồng hành và tạo môi trường rèn luyện thực chất cho quần chúng ưu tú của cấp ủy cơ sở.

Những kết quả tích cực trong phát triển đảng viên nông thôn ở Tuyên Quang khẳng định tinh thần chủ động, đổi mới của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ linh hoạt tháo gỡ khó khăn, gắn tạo nguồn với phong trào thực tiễn, tỉnh không chỉ vượt chỉ tiêu kết nạp mà còn xây dựng được đội ngũ đảng viên kế cận.