Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội vẫn nắng nóng 35-36 độ rồi giảm nhiệt mạnh

Miền Bắc giảm nhiệt, Hà Nội vẫn oi nóng

Theo bản tin thời tiết của VTV, trong khoảng 2 ngày tới, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, vẫn duy trì trạng thái nắng nóng. Nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng 1-2 độ C so với ngày trước nhưng mức cao nhất vẫn dao động 35-36 độ C. Từ thứ Bảy, nắng nóng dự kiến chấm dứt khi nhiệt độ xuống dưới 34 độ C.

Đến thứ Hai tuần tới, thời tiết Hà Nội mới có sự thay đổi rõ rệt khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 26 độ C, trời chuyển mát hơn. Nguyên nhân là khối không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nhưng cường độ còn yếu, chủ yếu làm tăng lượng mây và khiến nền nhiệt giảm nhẹ.

Hà Nội vẫn nắng nóng 35-36 độ C trong những ngày đầu tháng 10. Ảnh minh họa

Dự báo từ thứ Hai, một đợt không khí lạnh mạnh hơn sẽ tác động đến miền Bắc, đi kèm mưa dông và gió lạnh. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Những khu vực khác có mức nhiệt khoảng 32-34 độ C, thời tiết nhìn chung oi bức.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều khu vực ven biển có thể đạt 35-36 độ C. Tình trạng nắng nóng ở Trung Bộ được dự báo còn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.

Từ Gia Lai đến Lâm Đồng, thời tiết trong ngày cũng khá nóng với nhiệt độ phổ biến 31-33 độ C. Đến chiều tối, một số nơi có thể xuất hiện mưa dông, song phạm vi mưa không rộng và thời gian diễn ra nhanh. Tại Nam Bộ, mưa dông có xu hướng giảm so với những ngày trước. Mưa chủ yếu xuất hiện rải rác vào chiều tối, ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Từ sáng đến chiều, Nam Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, thời tiết khá nóng.

Thời tiết từ đêm 2/10 đến ngày 10/10

Bắc Bộ: Những ngày đầu kỳ dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 2/10, vùng núi có mưa rào rải rác, có nơi dông. Đến đêm 3/10, khu vực vùng núi tiếp tục xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong hai ngày 4-5/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có khả năng mưa to cục bộ. Từ ngày 6/10, khu vực này chuyển sang trạng thái đêm không mưa, ngày nắng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi. Khoảng đêm 4-6/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc nhiều mây, nhiệt độ giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ khoảng đêm 5-6/10, phía Bắc khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong khoảng 7-10/10, duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối. Riêng Cao nguyên Trung Bộ trong ngày 3-4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.