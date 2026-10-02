Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ngổn ngang vì vỉa hè được đào xới để cải tạo

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, thời gian này có nhiều tuyến phố đang cải tạo lại vỉa hè để thi công các hạng mục như lát gạch, hạ ngầm cáp điện...

Công trình hạ ngầm cáp điện tại phố Liễu Giai. Ảnh: VA.

Thi công lát đá vỉa hè tại phố Kim Mã. Ảnh: VA.

Thi công lát đá vỉa hè tại phố Giang Văn Minh, ảnh chụp ngày 28/9. Ảnh: VA.

Trên các phố: Lê Duẩn, Kim Mã, Giang Văn Minh, Liễu Giai… vỉa hè nhiều đoạn bị xới lên. Gạch đá, vật liệu xây dựng và phế thải chất thành từng đống dọc lối đi.

Vật liệu xây dựng tại khu vực vỉa hè trên phố Kim Mã. Ảnh: VA.

Vật liệu xây dựng tại khu vực vỉa hè trên phố Giang Văn Minh. Ảnh: VA.

Tại khu vực tòa nhà Capital Place, đối diện Lotte Center trên phố Liễu Giai, vỉa hè được đào rãnh để ngầm hóa cáp điện.

Trên phố Lê Duẩn (đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Cửa Nam), vừa lát đá vỉa hè cùng với cải tạo hệ thống cống thoát nước.

Cách đó không xa, trên phố Kim Mã (đoạn từ Núi Trúc đến Ngọc Khánh) cũng đang triển khai lát đá vỉa hè và có đoạn kết hợp nâng cấp đường cấp nước sạch.

Tại phố Lê Duẩn vừa thi công lát vỉa hè vừa cải tạo đường cống thoát nước. Ảnh: VA.

Công nhân đang cải tạo đường nước sạch trên phố Kim Mã. Ảnh: VA.

Ông M, bảo vệ một nhà hàng trên phố Kim Mã, cho biết đoạn vỉa hè trên tuyến phố này chưa đến lượt lát đá nên đơn vị cấp nước sạch tranh thủ thi công trước. Trong quá trình đào, dù hệ thống điện, nước của khu vực vẫn hoạt động bình thường, công nhân đã vô tình làm đứt một đường điện ngầm, khiến toàn bộ khu vệ sinh của nhà hàng mất điện đột ngột.

Việc thi công vỉa hè khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Ảnh: VA.

Người dân dựng xe máy dưới lòng đường vì vỉa hè đang thi công không còn chỗ để xe. Ảnh: VA.

Tại các tuyến phố Liễu Giai, Kim Mã, Lê Duẩn, nhiều đoạn vỉa hè đang thi công lấy mất lối đi dành cho người đi bộ. Nhiều người phải men theo mép đường, thậm chí đi xuống lòng đường để qua khu vực công trường.

Tình trạng này càng phức tạp khi một số người dựng xe máy dưới lòng đường do không còn chỗ để xe, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một quán bia trải bạt trên nền vỉa hè để chắn bụi và mở lối đi tạm cho khách. Ảnh: VA.

Đoạn vỉa hè trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: VA.

Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị là nhu cầu cấp thiết và nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Tuy nhiên, điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là tiến độ thi công được đẩy nhanh cùng phương án tổ chức thực hiện hợp lý.

Điều người dân mong muốn là tiến độ thi công, hạng mục làm đến đâu gọn đến đó, sớm trả lại lối đi an toàn. Ảnh: VA.

Cải tạo chỉnh trang vỉa hè để thành phố được đẹp hơn là cần thiết. Tuy nhiên, điều người dân mong mỏi các đơn vị thi công cần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người tham gia giao thông.

Chính quyền phường nơi có công trình cải tạo vỉa hè phải tăng cường giám sát, nhắc nhở, không khoán trắng cho nhà thầu thực hiện dự án.