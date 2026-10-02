TPHCM hướng dẫn trường học phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm

Suất ăn bán trú của một trường tiểu học tại TPHCM.

Theo đó, trường học phải bảo đảm không xảy ra nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và đã qua chế biến. Có đủ nước đạt quy chuẩn, dụng cụ thu gom rác hợp vệ sinh, cống rãnh thông thoát.

Thực phẩm, nguyên liệu sử dụng phải rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn; thực phẩm bày bán được bảo quản trong tủ kính hoặc thiết bị phù hợp, tránh bụi, mưa, nắng, côn trùng và động vật gây hại.

Người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống phải bảo đảm sức khỏe, được tập huấn và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

Khu vực nhà ăn phải thông thoáng, đủ ánh sáng, có biện pháp phòng côn trùng, thiết bị bảo quản thực phẩm, khu rửa tay, nhà vệ sinh; dụng cụ ăn uống phải an toàn, sạch và khô.

Các trường thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Bước 1 kiểm tra nguyên liệu trước khi chế biến về chủng loại, giấy tờ, hóa đơn, chứng từ, hạn sử dụng và cảm quan. Bước 2 kiểm tra quá trình sơ chế, chế biến và điều kiện vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ. Bước 3 kiểm tra món ăn trước khi sử dụng, việc chia suất, bảo quản và lưu mẫu.

Mẫu thức ăn phải được lưu trong dụng cụ có nắp kín, tối thiểu 100 gam đối với thức ăn khô, đặc hoặc 150 ml đối với thức ăn lỏng; mỗi món một dụng cụ, có niêm phong, ghi nhãn đầy đủ và bảo quản ở 2°C - 8°C trong ít nhất 24 giờ. Không hủy mẫu khi nghi ngờ ngộ độc hoặc có yêu cầu của cơ quan quản lý.

Nhà trường tăng cường hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng, không sử dụng thức ăn có mùi, màu bất thường và báo ngay cho giáo viên, bảo mẫu khi có biểu hiện bất thường.

Bảo mẫu, nhân viên bán trú hướng dẫn học sinh không dùng chung dụng cụ ăn uống, đồng thời theo dõi thái độ ăn uống và giữ lại khay thức ăn thừa của học sinh có dấu hiệu bất thường khi cần xác minh.

Các trường phải công khai đơn vị cung ứng thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, thực đơn và hình ảnh khay ăn trên bảng tin, website, ứng dụng quản lý học đường hoặc nhóm liên lạc với phụ huynh.

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng hoặc hòm thư điện tử tiếp nhận phản ánh và phản hồi trong vòng 24 giờ; tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát đột xuất khâu tiếp nhận nguyên liệu, chia suất ăn và dùng bữa cùng học sinh.

Trường học phải ban hành, niêm yết Quy trình nội bộ phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố an toàn thực phẩm; tổ chức diễn tập ít nhất 1 lần/năm học với kịch bản ngộ độc từ 30 ca mắc trở lên. Phòng y tế được bố trí thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu và thiết bị cần thiết.

Khi phát hiện học sinh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, trường thực hiện 4 bước.

Bước 1: Dừng ngay việc sử dụng, phân phối thực phẩm, món ăn, nước uống; niêm phong khu vực chế biến, tủ lưu mẫu, thức ăn thừa và kho nguyên liệu; bảo lưu dữ liệu camera khu vực bếp.

Bước 2: Nhân viên y tế phối hợp giáo viên, bảo mẫu đưa học sinh về phòng y tế, sơ cứu và lưu giữ bệnh phẩm ban đầu để bàn giao cơ quan chức năng. Trường hợp nhẹ được chăm sóc, thông báo phụ huynh theo dõi tại nhà. Trường hợp nặng hoặc số ca tăng nhanh phải gọi 115, liên hệ cơ sở y tế gần nhất và chuyển viện kịp thời.

Bước 3: Ban/Tổ An toàn thực phẩm đánh giá số ca mắc để kích hoạt phương án. Dưới 10 ca, trường xử lý tại chỗ với tư vấn của Trạm Y tế cấp xã; từ 10 đến dưới 30 ca, đề nghị Trạm Y tế cấp xã điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ; từ 30 ca trở lên hoặc có ca diễn biến nặng, hiệu trưởng kích hoạt kịch bản khẩn cấp và báo cáo UBND cấp xã, Sở ATTP, Sở Y tế, Sở GD&ĐT.

Bước 4: Trường báo cáo khẩn trong vòng một giờ cho Trạm Y tế, UBND cấp xã, Sở ATTP, Sở Y tế và Sở GD&ĐT; đồng thời thông tin đến phụ huynh, hướng dẫn phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh.