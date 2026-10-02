Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về tổ bảo vệ an ninh, trật tự trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề)

Tham dự có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe cơ quan soạn thảo trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết: Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT. Đối với thôn, xóm, tổ dân phố có dưới 150 hộ gia đình, tổ bảo vệ ANTT có 3 thành viên, gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đối với địa bàn có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ có từ 3 - 10 thành viên. Đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở: Tổ trưởng 1.771.000 đồng/người/tháng, tổ phó 1.518.000 đồng/người/tháng, tổ viên 1.265.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, quy định hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hỗ trợ, bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo phân công, điều động, huy động; chế độ, chính sách đối với thành viên bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Việc xây dựng nghị quyết mới nhằm phù hợp với chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn sau sắp xếp và bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đủ mạnh, rộng khắp. Dự kiến toàn tỉnh thành lập 917 tổ bảo vệ ANTT với 3.108 thành viên, giảm 299 thành viên so với quy định hiện hành. Tổng kinh phí thực hiện nghị quyết trong 1 năm dự kiến khoảng 60,45 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; căn cứ pháp lý, tiêu chí thành lập tổ, số lượng thành viên; mức hỗ trợ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và nguồn lực bảo đảm thực hiện.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân kết luận hội nghị.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với các quy định về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở theo dự thảo. Về mức chi, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, thống nhất theo phương án cơ quan soạn thảo trình. Đề nghị Công an tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết, chuyển Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.