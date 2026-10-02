Kịp thời cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long kịp thời đưa thuyền viên vào bờ cấp cứu. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trước đó, ngày 1/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long tiếp nhận tin báo từ chủ tàu cá BT-99658-TS về việc thuyền viên Hồng Văn Phước, sinh năm 1984, thường trú tại ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long, bị ngạt khí trong quá trình lao động trên tàu. Nạn nhân có biểu hiện sức khỏe diễn biến nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi xảy ra sự việc, thuyền viên Hồng Văn Phước được đưa sang tàu cá VL-99239-TS để vận chuyển vào bờ cấp cứu. Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng khẩn trương báo cáo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng dùng ca-nô đưa thuyền viên vào bờ an toàn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Ngay sau đó, đơn vị điều động một ca-nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận tàu cá VL-99239-TS, hỗ trợ đưa thuyền viên Phước sang ca-nô, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa vào bờ. Sau khi cập bờ, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 120 để cấp cứu, theo dõi và điều trị.

Nhờ được phát hiện, sơ cứu và đưa vào bờ kịp thời, đến nay sức khỏe của thuyền viên Hồng Văn Phước đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Việc khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, sơ cứu và đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân hoạt động trên biển.