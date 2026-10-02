Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang cư trú và sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường Minh Xuân gồm: Trần Ngọc Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đảng viên Chi bộ Phan Thiết 16; Nguyễn Đình Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đảng viên Chi bộ 9; Nguyễn Hồng Sâm, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đảng viên Chi bộ Tân Quang 12; Phùng Quang Đông, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Dương, đảng viên Chi bộ 2.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Minh Xuân trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 450 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên trong suốt quá trình công tác, cống hiến. Đây cũng là dịp để tổ chức Đảng trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đảng viên, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng Đảng.