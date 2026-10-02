9 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), 9 tháng năm 2026, cả nước xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 16,6% số vụ, giảm 9% số người chết và giảm 26,4% số người bị thương./.