Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy: Chi bộ phải gần dân, sát dân, rõ việc, rõ người, rõ kết quả

Cùng dự có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Thường trực Đảng ủy phường Âu Lâu.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 của Chi bộ Tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Âu Lâu.

Chi bộ Tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Âu Lâu được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố Cửa Ngòi, Cống Đá, Đồng Đình và một phần tổ dân phố Nước Mát, Châu Giang. Hiện chi bộ có 52 đảng viên, chi ủy gồm 5 đồng chí; toàn tổ dân phố có 405 hộ với 1.587 nhân khẩu.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của tỉnh; đồng thời đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, thống nhất giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026.

Sau khi thành lập, Chi bộ Tổ dân phố số 10 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường; duy trì nền nếp sinh hoạt, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với địa bàn sau sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đại biểu dự sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Âu Lâu.

Trong 9 tháng đầu năm, chi bộ hoàn thành 3/3 cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; kết nạp 2 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, với 80,76% đảng viên sử dụng thành thạo.

Bên cạnh lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, chi bộ xác định vận động Nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện trên địa bàn có 4 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, gồm: Nhà máy giấy Kiến Phát, Nhà máy sản xuất đèn LED, Nhà máy sản xuất măng Vạn Đạt và Nhà máy sản xuất nhôm định hình.

Các đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Âu Lâu dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực của địa phương, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và phòng, chống ma túy. Các ý kiến được trao đổi dân chủ, thẳng thắn, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, tạo đồng thuận trong Nhân dân và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại khu dân cư.

Các đảng viên trong Chi bộ thảo luận, nêu các vấn đề đang được quan tâm và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Chi bộ phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy thông tin khái quát những kết quả đạt được của tỉnh trong 9 tháng năm 2026. Nổi bật là: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; bộ máy sau sắp xếp vận hành ổn định, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP tăng 9,09%; thu ngân sách đạt gần 16.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 73% kế hoạch Trung ương giao, đứng thứ 5 trong các tỉnh, thành của cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; công tác khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho Nhân dân được triển khai rộng rãi. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều cách làm mới, từng bước hình thành phương thức quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; tỉnh tích cực triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy”, đến nay 57/99 xã, phường đã đạt và cơ bản đạt tiêu chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt của Chi bộ Tổ dân phố số 10. Nội dung sinh hoạt bảo đảm yêu cầu, các đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả chung của tỉnh trong 9 tháng đầu năm có sự đóng góp quan trọng của phường Âu Lâu và Chi bộ Tổ dân phố số 10. Phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; thu ngân sách vượt 1,5 lần dự toán, giải ngân đầu tư công đạt 81,8% kế hoạch và hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Trong bối cảnh đồng thời triển khai nhiều dự án, công trình quan trọng, phường Âu Lâu đã có nhiều cách làm hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Chi bộ Tổ dân phố số 10 phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tích cực vận động Nhân dân đồng thuận với phương án hỗ trợ, bồi thường; tổng diện tích thu hồi khoảng 15 ha, liên quan 113 hộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở và đề nghị mỗi đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, trách nhiệm, cùng Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy, Âu Lâu là một trong những đô thị trọng điểm, có thế mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giữ vai trò đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh. Đây là dư địa lớn để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt chi bộ.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ Tổ dân phố số 10 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

Chi bộ cần lựa chọn đúng những vấn đề thiết thực của khu dân cư để bàn bạc, quyết nghị; nghị quyết phải ngắn gọn, rõ việc, rõ người thực hiện, có kiểm tra, đánh giá kết quả, tránh hành chính hóa hoạt động của chi bộ. Đồng thời, tăng cường quản lý, rèn luyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm; chú trọng phát triển đảng viên trẻ và tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đảng viên phải là người đi đầu, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và hỗ trợ Nhân dân cùng phát triển.

Chi bộ cần tiếp tục vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy vai trò của các đoàn thể trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tặng Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Âu Lâu bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát huy hiệu quả Tổ chuyển đổi số, từng bước xây dựng tổ dân phố số, tổ dân phố thông minh; phát huy sức mạnh toàn dân trong giữ gìn an ninh trật tự, quyết tâm giữ vững mục tiêu “Tổ dân phố không ma túy”.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên trong chi bộ Tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Âu Lâu.

Đối với Đảng ủy phường Âu Lâu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ khu dân cư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời nắm chắc tình hình cơ sở, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân.

Đối với các kiến nghị của Chi bộ Tổ dân phố số 10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về chủ trương, giao Đảng ủy phường Âu Lâu tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.