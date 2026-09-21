Trao yêu thương, gieo hy vọng

Những ngày đầu tháng 9, Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra, Công an tỉnh đã đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ em Cao Trần Kiều Trinh (SN 2013), học sinh lớp 8/3, Trường THCS Đồng Sơn.

Kiều Trinh mồ côi bố, hiện sống cùng mẹ và bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Từ cuối năm 2023, em được Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra, Công an tỉnh nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/năm.

Sự hỗ trợ và đồng hành thường xuyên của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an đã giúp Kiều Trinh có thêm điều kiện học tập. “Cháu rất vui khi được các cô, các dì tặng quà. Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi”, Kiều Trinh chia sẻ.

Theo thiếu tá Phạm Thị Khánh Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra, Công an tỉnh, trong hơn 3 năm đồng hành với Kiều Trinh, cán bộ, hội viên phụ nữ luôn vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi của em. Từ một cô bé nhút nhát, nhỏ bé, Kiều Trinh ngày càng tự tin, trưởng thành hơn cả về thể chất, tinh thần và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong học tập. Đó cũng là động lực để hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ em trên chặng đường học tập và trưởng thành phía trước.

Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra, Công an tỉnh đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ em Cao Trần Kiều Trinh nhân dịp vào năm học mới - Ảnh: N.Q.V

Kiều Trinh là một trong nhiều trường hợp được chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ trong những năm qua. Được triển khai từ năm 2022, chương trình hướng đến trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ tự nguyện đóng góp, các tổ chức hội cơ sở nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ các em trong cuộc sống và học tập.

Đến nay, hàng chục trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 600 triệu đồng. Mỗi cháu được hỗ trợ từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian ít nhất một năm. Nhiều trường hợp được các tổ chức hội cam kết đồng hành đến khi đủ 18 tuổi.

Giai đoạn 2022-2025, các chương trình đỡ đầu, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hỗ trợ 96 trường hợp, trong đó, 24 trường hợp đã đi làm, 10 em tiếp tục học nghề và 2 em học đại học... Những con số ấy cho thấy ý nghĩa thiết thực của chương trình, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở sự đồng hành lâu dài. Với nhiều trường hợp, khoản hỗ trợ này giúp các em có thêm điều kiện học tập, trang trải những những nhu cầu thiết yếu và duy trì việc học. Đây còn là lời nhắc rằng các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó Trưởng ban Phụ nữ, Công an tỉnh cho biết, với cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh, “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất. Quan trọng hơn cả, chương trình đã trao cho các cháu tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và một điểm tựa tinh thần.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình, đồng thời tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho trẻ em được nhận đỡ đầu, nhất là về điều kiện học tập và những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Điều ấy đặt ra yêu cầu chương trình không dừng lại ở việc trao một khoản kinh phí theo định kỳ, mà cần sự quan tâm thường xuyên, sát với hoàn cảnh và nhu cầu của từng em. Đối với lực lượng Công an, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là cách vun đắp tình cảm quân-dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.